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Найсмачніший сирний соус за 1 хвилину: цей рецепт має знати кожен!

Автор: Світлана Мащенко

Сирний соус готується дуже швидко і просто, а на виході ми отримуємо неймовірний смак. І так - їсти його вам захочеться ложками. Тому не хвилюйтеся, що він залежиться в холодильнику.

Рецептом соусу поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.

Щоб приготувати сирний соус, візьміть наступні інгредієнти:

  • Вершкове масло - 10 г
  • Молоко - 100 г
  • Часник - 1 зубчик
  • Плавлений сир - 130 г
  • Цукор - 1/3 ч. л.

Скріншот: ось таким буде наш сирний соус

Покрокове приготування

Додайте в сотейник для варіння соусу молоко і масло, натріть туди ж зубчик часнику.

Візьміть пластинки плавленого сиру для тостів і додайте в сотейник. Всипте туди цукор.

Проваріть 1 хвилину, можна навіть не чекати закипання - такий соус з'їдається дуже швидко. Перемішуйте, поки соус остигає, щоб зверху не утворилася скоринка.

Наш найсмачніший сирний соус готовий! У нього можна вмочати м'ясо, рибу, картоплю, простий хліб або просто їсти його ложками.

Раніше блогер також поділилася простим рецептом котлет з курячої печінки, які готувати швидко, а з'їдаються вони ще швидше.

Також ми писали, як зробити найсмачніший картопляний салат, який стане ідеальним гарніром до м'яса.

Крім того експерти розповіли, навіщо додавати в фарш для котлет чарку горілки.

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