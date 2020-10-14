Найсуворіша заборона на Покрову Пресвятої Богородиці: буде цілий рік нещасть
Середа 14 жовтня 2020 08:02
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Покрова Пресвятої Богородиці (колаж: РБК-Україна)
Покрова Пресвятої Богородиці - дуже важливе свято, в яке важливо дотримуватися правил
Покрова Пресвятої Богородиці 14 жовтня пов'язана з легендою про заступництво Божої Матері, яка врятувала Константинополь від загарбників-варварів, накривши вірян своїм омофором (покровом, головним убором). У народі цей день знаменує кінець осені і початок зими, закінчується остання підготовка до холодного сезону. Дівчата приймають сватів, починається сезон весіль.
Але є у цей день, як у важливе релігійне свято, ряд суворих заборон. Яких саме - дізнайтеся з нашої статті.
Що не можна робити у свято Покрови Пресвятої Богородиці
- Не можна відмовляти в гостинності. Чим більш привітний прийом гостям ви надасте, тим більше достатку в домі, якщо відмовите - буде цілий рік нещасть.
- Не можна працювати по дому і господарству - прати, прибирати, копати, займатися ремонтом, будівництвом. Навіть готувати щось серйозне в цей день забороняється.
- Сувора заборона цього дня стосується також лайки, лихослів'я, заздрості і побажання поганого людям.
- І хоча свято веселе і галасливе, вживати спиртне і переїдати не можна. Також заборонено позичати гроші і просити в борг.
- Не можна відмовляти в цей день сватам. За повір'ям до дівчини, яка відмовилася 14 жовтня, ще три роки не прийдуть свататися.
- В цей день краще не митися і не стригти нігті, потрібно робити це заздалегідь.
Наостанок зазначимо, що у цей день не можна сумувати. Вважається, чим веселіше ти проведеш свято, тим щасливіше буде наступний рік.
Раніше ми писали про найсильнішу молитву в день Покрови Пресвятої Богородиці, яка допоможе виконати найзаповітніші бажання.
Також повідомлялося, що потрібно обов'язково зробити 14 жовтня, щоб в домі був достаток, а в родині щастя.
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