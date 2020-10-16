У Львові вирішили перезаснувати ФК "Карпати"

Фото: ФК "Карпати" (facebook.com)

У Львові заснували нову компанію ТОВ "ФК "Карпати". Генеральним директором організації призначено Степана Юрчишина, а спортивним директором/головним тренером - Андрія Тлумака.

Про це йдеться у зверненні компанії, а також капітанів й тренерів "Карпат" різних років.

Зазначається, що засновником ТОВ "ФК "Карпати" виступило підприємство "Західний Буг" із внеском у статутний капітал у розмірі 1 000 000 гривень.

Відповідні відомості також є й в реєстрі юридичних осіб на сайті Мін'юсту. Дані занесено 14 жовтня.

Скріншот з сайту Мін'юсту (usr.minjust.gov.ua)

Як повідомив у коментарі Степан Юрчишин, найближчим часом планується проведення прес-конференції, на якій буде надана інформація щодо подальшої діяльності та розвитку клубу.

Керівництво підприємства "Західний Буг" підтвердило свою участь у створенні ТОВ "ФК "Карпати" і повідомило про очікувану зміну складу учасників у зв'язку з долученням інших львівських підприємств до статутного капіталу, а також підготовку до перетворення товариства на акціонерне товариство.

Також оприлюднено звернення капітанів і тренера "Карпат" різних років.

"Останніми роками всіх нас непокоїть ситуація з львівськими "Карпатами", яким в різні періоди ми віддали частинку свого життя. Тривалий конфлікт між двома співвласниками та фінансові негаразди клубу призвели до скандального виключення клубу зі змагань в останньому сезоні Прем'єр-ліги та переведення в найнижчий клас професіонального футболу. Практично всі гравці основи покинули команду і сьогодні вона опинилась вже на дні другої ліги, програвши 4 з 5 стартових матчів. Минулого тижня клуб буквально викинули з бази в Брюховичах, на якій він тренувався останні десятиліття, і тепер там вже хазяйнує інша місцева команда. Задля порятунку бази для виховання талановитих юних футболістів, дитячо-юнацьку футбольну школу клубу прийняли на баланс міста", - йдеться у зверненні, під яким зокрема підписалися Ігор Кульчицький, Ростислав Поточняк, Олександр Чижевський, Ігор Худоб’як та Мирон Маркевич.

За їх словами, останньою крапкою в цій "історії" стала відмова клубу від традиційного логотипа з золотим левом на зеленому фоні.

"Нам відомо про неодноразові пропозиції теперішнім власникам клубу про фінансову допомогу чи купівлю клубу від місцевого бізнесу, але всі вони залишилися без відповіді. Ми не розуміємо причини такого ставлення власників до клубу, але ми бачимо результат їхній дій - легендарний клуб практично знищений. Ми не можемо в цій ситуації стояти осторонь… й не бачимо іншого виходу з цієї ситуації, як відродження легендарної команди з нової чистої сторінки. Команди з серцем лева та завжди вірними вболівальниками, з фінансуванням від чесного і прозорого бізнесу та підтримкою громади Львова", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, після рестарту сезону в чемпіонаті України "Карпати" пропустили чотири тури через спалах коронавірусної інфекції серед футболістів і персоналу команди.