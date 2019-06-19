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Не потрапляйте їм під гарячу руку: найзліші знаки Зодіаку

STYLERЖиття    19.06.2019 - 20:40
Не потрапляйте їм під гарячу руку: найзліші знаки Зодіаку
Гороскоп 2019 - астрологи назвали найзліші знаки Зодіаку (колаж: РБК-Україна)

Астрологи виділили всього два найзліших і найжорстокіших знаки Зодіаку

Гороскоп найзліших знаків Зодіаку підкаже, з ким з представників зодіакального кола краще не загострювати відносини, щоб це не "вилізло" Вам боком.

Звісно ж у всіх знаків є свої особливості, пов'язані з характером, темпераментом і просто настроєм, але тим не менш, астрологи виділяють всього два злих і агресивних знаки.

До речі, астрологи назвали трійку найдобріших знаки Зодіаку, які не здатні заподіяти шкоду іншим людям.

Місце №2: Овен

Астрологи стверджують, що Овен в хорошому настрої і Овен в гніві - це дві абсолютно протилежні людини. Коли представник цього вогняного знаку в дусі, то все виглядає дивовижним. Він веселий, жартівливий, прекрасний друг, готовий у будь-який момент зірватися сам та підняти вас на спільні пошуки пригод. Але стережіться, якщо Овен вийде з себе. Спробуйте стати об'єктом ненависті Овна, і ви зрозумієте, що таке пекло від стихії вогню.

В моменти гніву Овен так заводиться, що нікого не бачить і не чує. Впертість застеляє пеленою його очі, і ніякі доводи і благання про мирову вас не врятують. Чоловіки-Овни часто вирішують свої проблеми у бійці. Зазначимо, що з роками ця запальність остигає і тоді з ними набагато безпечніше.

Не потрапляйте їм під гарячу руку: найзліші знаки Зодіаку

Астрологи назвали найзліші знаки Зодіаку (фото: Life Geek)

Місце №1: Скорпіон

Скорпіон - привітна і турботлива людина. Він мовчазний, і навіть може здатися наївним. Але відкриємо таємницю - це всього лише маска, під якою живуть, вирують, киплять справжні емоції. Водна стихія надає Скорпіону чуттєвість, тому він надмірно вразливий, а значить, існує більше приводів, щоб втратити контроль.

Зазначимо, що Скорпіон здатний достатньо довго стримувати весь накопичений ком. Але всьому є межа. Якщо "греблю прорвало", то стережись, Скорпіона вже не зупинити. В такі моменти він не просто в люті, а трансформується в жорстоку машину помсти. Це найбільш небезпечний ворог, якого вам непощасливилося отримати.

Астрологи радять представникам цього Знаку вчитися позбавлятися від негативних емоцій і стримувати низькі пориви. Тільки тоді Скорпіону вдасться випустити свої прекрасні якості, щоб створити навколо себе гармонію.

Раніше повідомлялося, що відомий астролог Хаял Алекперов розповів, кому з знаків Зодіаку потрібно уважно поставитися в червні до свого здоров'я.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що астрологи склали любовний гороскоп на червень для всіх знаків Зодіаку.

До речі, гороскоп найбільш непутящих дружин розповість про чотири знаки, з якими чоловікам складно будувати сім'ю.

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