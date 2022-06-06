Найбільш високооплачувані вакансії: що пропонують в Києві, Дніпрі, Львові та Одесі

Київ

У Києві зараз близько 4 тисяч актуальних вакансій. Середня заробітна плата - 19 тисяч гривень. З високими зарплатами - близько тисячі вакансій.

Наприклад, у столиці шукають інженера-конструктора, електрика із зарплатою від 25 до 40 тисяч гривень в місяць. Потрібна вища профільна освіта, кваліфікаційний сертифікат, досвід проходження експертизи, узгодження зовнішніх мереж і володіння програмними комплексами AutoCAD, DiaLUX, REVIT. Знання англійської мови - бажано.

На зарплату від 30 до 100 тисяч гривень шукають зубного лікаря-ортодонта. Потрібні досвід роботи та знання сучасних методик і діагностик, сертифікат фахівця і навички володіння фотопротоколом при діагностиці та лікуванні.

Бувши вакансія графічного UX-дизайнера з зарплатою від 60 до 120 тисяч гривень + бонус. Кандидат повинен орієнтуватися в UX / UI, вміти створювати цільові сторінки й маркетинг електронної пошти. Бажаний досвід для американських або європейських брендів в розробці тем, шаблонів і змісту цільової сторінки англійською мовою.

Ще знадобиться ступінь бакалавра або вище у сфері візуального мистецтва або дизайну, і досвід роботи в дизайні від 5-7 років.

Великий Автосервіс розшукує автослюсаря-ходовика, автомеханіка на зарплату від 20 до 50 тисяч гривень. Досвід роботи - від 2 років. Потрібно вміти працювати в команді, хотіти розвиватися і бажано - почуття гумору.

Дніпро

Зараз у Дніпрі понад 1000 актуальних вакансій із середньою зарплатою 15 тисяч гривень. На зарплату від 30 тисяч гривень - коло 200 вакансій.

Потрібен PHP-Програміст (HighLoad) на зарплату від 30 до 85 тисяч гривень. Кандидату знадобиться досвід роботи від 2 років, знання та досвід на професійному рівні PHP + My SQL, вміння аналізувати, рекомендувати технології та рішення з обґрунтуванням, досвід проєктування структури БД та оптимізації запитів. І звичайно ж - англійська мова на рівні читання технічної документації.

А ще в Дніпрі шукають столяра-монтажника корпусних меблів на зарплату від 20 до 30 тисяч гривень. Від кандидата потрібне розуміння технічної документації, вміння працювати руками, електроінструментом і досвід у збиранні корпусних меблів.

Також потрібен автослюсар із зарплатою від 25 до 40 тисяч гривень. Вимоги: професійні навики по ремонту легкових автомобілів.

Львів

У Львові понад 2500 вакансій із середньою зарплатою від 15 тисяч гривень. А на зарплату в 30 тисяч гривень є понад 300 вакансій.

Потрібен регіональний представник великої алкогольної компанії з досвідом роботи територіального менеджера / супервайзера на ринку FMCG від 1 року. Потрібен власний автомобіль і готові дати зарплату у 20-30 тисяч гривень.

Також розшукується особистий асистент CEO в міжнародну компанію із зарплатою від 35 до 65 тисяч гривень. Потрібно вільне володіння англійською мовою на рівні Advanced і досвід роботи від 2 років. Потрібно буде замовляти авіаквитки, складати Travel листи, займатися організацією внутрішніх і зовнішніх зустрічей.

Є вакансія головного конструктора з зарплатою від 35 тисяч гривень + премії та соцпакет. Потрібна вища освіта та досвід роботи від 5 років - з портфоліо.

Одеса

Зараз в Одесі близько 1000 актуальних вакансій із середньою зарплатою 15 500 гривень. Із зарплатою від 30 тисяч гривень - понад 100 пропозицій.

Наприклад, розшукується лікар ветеринарної медицини з вищою освітою та досвідом роботи від 2 років. Пропонують зарплату від 20 до 30 тисяч гривень.

Також потрібен Керівник конструкторського-технологічного управління в компанію з виробництва автомобільних причепів із зарплатою від 25 до 35 тисяч гривень. Потрібен досвід роботи головним конструктором від 1 року або головним технологом - від 5 років. Ще потрібна вища технічна освіта і впевнене користування Solid Works.

Ще в Одесі шукають водія категорії СЕ на зерновоз-контейнеровоз з закордонним паспортом і чіп-картою, а також досвідом роботи від 1 року. Пропонують зарплату від 30 до 60 тисяч гривень.