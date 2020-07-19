Найтиповіші схеми шахраїв в інтернеті: розкриті деталі афер

Шахраї в соціальних мережах придумують регулярно нові схеми для того, щоб виманити гроші у довірливих громадян. Співробітники Служби безпеки України розповіли про найбільш типові схеми, які аферисти використовують в інтернеті.

За останні кілька років СБУ виявила та припинила діяльність 25 нелегальних кол-центрів, у яких оборот був у десятки мільйонів гривень. Ці центри брали участь у багатьох шахрайських схемах і через них проходили афери з видурюванням грошей через інтернет. Про це повідомили в пресцентрі СБУ.

Фахівці назвали найпоширеніші схеми, які використовували шахраї.

Виманювання даних карт. Працівники кол-центру видурювали у громадян особисту інформацію, дані про банківські карти та використовували їх для оформлення онлайн-кредитів або зняття готівки.

Втягування громадян у псевдоінвестиційні проєкти. Людей обманом втягували в різні проєкти, які вимагали капіталовкладень. Гроші пропонували розмістити під високі відсотки в криптовалюті, на бінарних аукціонах, використовували кошти для торгівлі на фінансових або товарних біржах. Аферисти "інвестували" кошти на фіктивні рахунки або переводили їх на електронні рахунки.

Продаж фальсифікованих або відсутніх товарів. Оплата за такий товар йшла на рахунки підставних осіб. Аферисти знімали готівку з рахунку, а покупець залишався без товару, а також без грошей.

"До роботи цих фейкових кол-центрів організатори залучають студентів, іноземців, малозабезпечених. І досить часто використовують потужності російських компаній, які знаходяться під санкціями в Україні", - розповіли в СБУ.

Фахівці порадили українцям не розкривати особисту інформацію і дані банківських карток, не реєструвати їх на сумнівних веб-ресурсах, консультуватися тільки з фахівцями банків, де ви обслуговуєтеся і не брати участь у підозрілих фінансових операцій та проєктах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шахраї придумали нову схему з банкоматами.

А також розповідали про те, що експерти дали поради, як захистити свої банківські картки від шахраїв.