Зеленський любив грати з м'ясорубкою: спливли цікаві факти з дитинства президента

Володимир Зеленський у дитинстві (колаж РБК-Україна)

Майбутній президент був "душею компанії" з самого дитячого саду

Володимир Зеленський в дитинстві часто потрапляв в кумедні ситуації. З дитинства він користувався популярністю серед однолітків і привертав до себе увагу, а також любив грати з кухонним начинням. Цікаві факти з дитинства Володимира Зеленського розповіла його мама Римма Володимирівна та бабуся Ольга Семенівна в інтерв'ю КП.

Володимир Зеленський був "душею компанії" навіть у дитячому садку. Майбутній президент в глибокому дитинстві ріс в бабусиній квартирі на ЮГОКі (віддалений район Кривого Рогу. - прим. ред.) і ходив там в дитячий садок.

"Причому тягло його в садок страшно! Був там центром уваги, всіх збирав навколо себе, ігри придумував. А повернувшись з садка, найбільше любив грати... з м'ясорубкою - ще тією, старою, радянською!" - розповідає Римма Володимирівна.

Володимир Зеленський у дитинстві (фото з відкритих джерел)

Також мама президента зізнається, що з самого дитинства у Володимира Олександровича була тяга до гуманітарних наук, хоча батько – математик.

"Він здібний хлопець був! З усіх предметів з ним не було проблем - сам все вивчав, але більше до гуманітарних наук схильність простежувалася. Хоча тато у нас математик. Навчання легко давалася, але при цьому вони, звичайно, і хуліганили, іноді тікали з уроків. Але Вова при цьому був старостою класу, так що по вухах отримував від педагогів першим. Школу закінчив з двома четвірками, і в інституті вчився непогано - хоча, звичайно, часу на навчання вже особливо і не було. Його, сімнадцятирічного, примітили і запросили КВНівські зубри з "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит", а потім і "Квартал 95" народився", - згадує мама гаранта.

Володимир Зеленський у дитинстві (фото з відкритих джерел)

Бабуся Зеленського – Ольга Семенівна – розповіла, що в дитинстві він був дуже талановитою і активною дитиною. Він займався музикою, важкою атлетикою, танцями і навіть збирав марки.

"Олександр Семенович свого часу непогано штангу штовхав, син теж зайнявся важкою атлетикою. Вова вже заробив перший розряд по штанзі, але потім припинив займатися: побоявся, що не зросте. Марки збирав - стільки альбомів у нас залишилося! Із задоволенням їздив в літні табори, привозив купу грамот: завжди у всьому брав участь і володів талантом збирати навколо себе людей, залучати у щось. Музикою займався, грав на піаніно", - розповідає бабуся.

Володимир Зеленський у дитинстві і молодості (фото з відкритих джерел)

Ольга Семенівна згадала цікавий факт про те, як Володимир Олександрович в дитинстві перестав ходити на танці.

"Так, в школі ще займався бальними танцями небагато. Танцював з однією дівчинкою, а потім, так вийшло, Вова захворів, і дівчинка знайшла собі нового партнера. Він так образився, що перестав займатися танцями! Але один час отримував і там нагороди, були у нього здібності. Так що до створення культового номеру КВН Зеленського "Народжений в танці" і до перемоги в шоу "Танці з зірками" були всі передумови, розуміємо ми", - додала Ольга Семенівна.

Мама президента зізналася, що Зеленський користувався популярністю серед дівчат.

Володимир Зеленський у дитинстві (фото з відкритих джерел)

"Він взагалі-то у нас гарний хлопець! Мені особливо не розповідав, але я знаю: з однією зустрічався, потім з класу з якоюсь дівчинкою, а там і з Оленою познайомилися... Вони вчилися в паралельних класах, і жила Олена тут же, в "Мурашнику", навпроти. Але особливо не спілкувалися. А одного разу зустрілися, спільний приятель їх познайомив. Багато років дружили, потім одружилися. І поїхали відразу до Києва, продовжувати свою спільну справу. Олена також в авторській групі "Кварталу", вона хороший автор взагалі-то! Вважаю, Вові з Оленою пощастило, як і їй з ним. Вона хороша дівчинка, порядна, скромна", - нагадує Римма Володимирівна.

Нагадаємо, що раніше Зеленський розповів про відносини з батьками (відео).