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Ті самі шоколадні млинці: приголомшливий рецепт від судді МастерШефа

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Вівторок 22 лютого 2022 10:15
Ті самі шоколадні млинці: приголомшливий рецепт від судді МастерШефа Фото: Рецепт шоколадних млинців (pixabay.com)
Автор: Styler

Приготуйте вдома шоколадні млинці і порадуйте ними близьких. Вони робляться швидко, а виходять ідеальними.

Рецептом страви поділився зірка і суддя МастерШеф Ектор Хіменес-Браво в Instagram.

Для приготування вам знадобляться

  • Борошно - 190 грамів
  • Тепле молоко - 500 мл
  • Яйце - 1 штука
  • Рослинна олія - 30 мл
  • Цукор - 30 грамів
  • Ванілін - 1 пакетик
  • Сіль - 1 гр
  • Какао - 8 гр

Покроковий рецепт приготування

Борошно, яйце, рослинну олію, сіль, цукор і ваніль змішайте в глибокому посуді.

Молоко трохи підігрійте і влийте його до всіх інгредієнтів. Потім тісто добре вимішайте. Додайте какао-порошок і знову все добре перемішайте. Краще використовувати тепле молоко для хорошого розчинення в ньому какао.

Тісто для цих млинців має бути густотою сметани, але не повинно бути занадто рідким. Саме при такій консистенції воно буде добре розтікатися по сковороді.

Смажте млинці на добре нагрітій сковороді по півтори хвилини з кожного боку. Попередньо сковорідку змастіть маслом. Смачного!

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