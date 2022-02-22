Те самые шоколадные блинчики: потрясающий рецепт от судьи МастерШефа

Приготовьте дома шоколадные блины и порадуйте ими близких. Они делаются быстро, а получаются идеальными.

Для приготовления вам понадобятся

Мука - 190 граммов

Теплое молоко - 500 мл

Яйцо - 1 штука

Растительное масло - 30 мл

Сахар - 30 граммов

Ванилин - 1 пакетик

Соль - 1 гр

Какао - 8 гр

Пошаговый рецепт приготовления

Муку, яйцо, растительно масло, соль, сахар и ваниль смешайте в глубокой посуде.

Молоко немного подогрейте и влейте его ко всем ингредиентам. Затем тесто хорошо вымешайте. Добавьте какао-порошок и опять все хорошо перемешайте. Лучше использовать теплое молоко для хорошего растворения в нем какао.

Тесто для этих блинов должно быть густотой сметаны, но не должно быть слишком жидким. Именно при такой консистенции оно будет хорошо растекаться по сковороде.

Жарьте блинчики на хорошо нагретой сковороде по полторы минуты с каждой стороны. Предварительно сковородку смажьте маслом. Приятного аппетита!