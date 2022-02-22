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Те самые шоколадные блинчики: потрясающий рецепт от судьи МастерШефа

Новина українською →
Вторник 22 февраля 2022 10:15
Те самые шоколадные блинчики: потрясающий рецепт от судьи МастерШефа Фото: Рецепт шоколадных блинчиков (pixabay.com)
Автор: Styler

Приготовьте дома шоколадные блины и порадуйте ими близких. Они делаются быстро, а получаются идеальными.

Рецептом блюда поделился звезда и судья МастерШеф Эктор Хименес-Браво в Instagram.

Для приготовления вам понадобятся

  • Мука - 190 граммов
  • Теплое молоко - 500 мл
  • Яйцо - 1 штука
  • Растительное масло - 30 мл
  • Сахар - 30 граммов
  • Ванилин - 1 пакетик
  • Соль - 1 гр
  • Какао - 8 гр

Пошаговый рецепт приготовления

Муку, яйцо, растительно масло, соль, сахар и ваниль смешайте в глубокой посуде.

Молоко немного подогрейте и влейте его ко всем ингредиентам. Затем тесто хорошо вымешайте. Добавьте какао-порошок и опять все хорошо перемешайте. Лучше использовать теплое молоко для хорошего растворения в нем какао.

Тесто для этих блинов должно быть густотой сметаны, но не должно быть слишком жидким. Именно при такой консистенции оно будет хорошо растекаться по сковороде.

Жарьте блинчики на хорошо нагретой сковороде по полторы минуты с каждой стороны. Предварительно сковородку смажьте маслом. Приятного аппетита!

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