ua ru
Пн, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Найпоширеніші фобії, з якими ми можемо жити і не знати про це

Новость на русском →
Понеділок 12 вересня 2022 10:55
Найпоширеніші фобії, з якими ми можемо жити і не знати про це Фото: Найпоширеніші фобії людей (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Багато людей роками живуть з фобіями, про які можуть навіть не здогадуватися, або ж не можуть дати їм назву. При цьому, позбуватися цих фобій за допомогою психологів також не сильно поспішають.

Про це йдеться в медичному онлайн-хабі DOC.UA.

Акрофобія

Акрофобія - страх перед висотою. З ним живуть близько 6% населення Землі. Людина з акрофобією намагається уникати мостів, веж, пагорбів, дахів чи балконів, бо височінь викликає в неї запаморочення, нудоту й навіть панічну атаку.

У деяких випадках акрофобія є наслідком травматичного досвіду. Але є люди, які бояться високих місць, хоча й ніколи на них не забиралися.

Кінофобія

Кінофобія - страх перед собаками, який досить часто виникає внаслідок укусу чи агресивної поведінки тварини. Але кінофобія може раптово проявитися й у тих, хто ніколи раніше не мав конфліктів із собаками.

Серед можливих причин: тривожність передалася від одного з батьків, який боявся собак; фобічний розлад виник на тлі вразливої нервової системи, низької самооцінки.

Кінофобія - сильний неконтрольований страх, що може зіпсувати людині все життя. Людина з фобією може взагалі перестати виходити з дому.

Найпоширеніші фобії, з якими ми можемо жити і не знати про це

Фото: Кінофоби можуть боятися навіть маленьких цуциків (pixabay.com)

Мізофобія

Мізофобія - патологічний страх перед мікробами та вірусами, що став більш поширеним під час коронавірусної пандемії.

Мізофоби бояться фізичного контакту з іншими людьми, уникають торкатися навколишніх предметів та заходити в місця, де можна заразитися: лікарні, громадський транспорт тощо.

Трипанофобія

Близько 10% дорослого населення Землі має страх перед ін’єкціями. Трипанофоби можуть відчувати непереборну тривогу і навіть паніку не лише від вигляду шприца, а й від самої думки, що ін’єкція буде болючою, голка може зламатися або бульбашки повітря потраплять під шкіру.

Ця фобія є небезпечною, адже ті, хто страждає на неї, уникають звертатися за медичною допомогою, навіть коли вона потрібна негайно.

Аерофобія

Попри те, що авіаційний транспорт є одним із найбільш безпечних, його бояться чи не найдужче. Аерофоби пояснюють свій страх по-різному: дехто боїться авіакатастрофи і власної неспроможності проконтролювати ситуацію, інші ж бояться, що під час польоту щось трапиться з ними самими, приміром, серцевий напад, і ніхто їм не допоможе.

Аерофоб відчуває специфічні симптоми: проблеми з диханням, швидке серцебиття, тремтіння, підвищене потовиділення, порушення роботи шлунково-кишкового тракту, дезорієнтованість.

Раніше ми писали про 5 типів токсичних чоловіків, яких треба сторонитися, мов чуми.

Також читайте, як приваблювати і закохувати в себе людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя