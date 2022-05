Найбільш провальні номери на Євробаченні 2022: хто посів останнє місце

Почесне перше місце в п'ятірці "лузерів" дісталося представнику Німеччини, який виступав під номером 13.

На жаль, номер Маліка Харріса з піснею Rockstars не оцінили, отже - в турнірній таблиці він посів останню сходинку. Журі не дало Німеччині голосів взагалі, а глядачі розщедрилися всього на 6 балів.

Варто відзначити, що Малік Харріс запам'ятався глядачам своєю гітарою, на якому під час виступу було видно наклейку з написом Peace на тлі синьо-жовтого прапора.

На передостанньому місці опинилася Франція, яка виступила у фіналі під номер 6.

Дует Альвана та Ahez з піснею Fulenn також не знайшов підтримки ні серед журі, ні серед глядачів. Від журі Франція отримала 9 балів, ще 6 - від глядачів.

На третьому місці від кінця опинилася Ісландія. Тріо Systur з композицією Með Hækkandi Sól отримали 10 балів від журі та стільки ж від глядачів і зайняли 23 місце.

Дівчата також підтримали Україну. У них на гітарах були наклейки з синьо-жовтим прапором і після виступу вони зі сцени закликали "Мир Україні!".

22 місце в конкурсі отримали представники Чеської Республіки We Are Domi з піснею Lights Off. Колектив отримав 33 бали від журі й всього 5 - від глядачів.

На 21 місці Євробачення опинилася легендарна група The Rasmus з Фінляндії з піснею Jazebel. Гарячі рокери отримали 12 балів від журі та 26 балів - від глядачів.

The Rasmus активно підтримували Україну і встигли в Турині заспівати з Kalush Orchestra дуетом.

А ось так виглядає турнірна таблиця всіх учасників Євробачення: