RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Найбільш провальні номери на Євробаченні 2022: хто посів останнє місце

Хто провалився на конкурсі Євробачення 2022 (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Найпопулярніший Міжнародний конкурс Євробачення 2022 завершився яскравим фіналом 15 травня. Перемогу здобув український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefaniya.

Але цього року було вдосталь і провальних номерів, за які майже ніхто не проголосував. Styler зібрав топ-5 невдах на Євробаченні в Турині. Про них - нижче.

Почесне перше місце в п'ятірці "лузерів" дісталося представнику Німеччини, який виступав під номером 13.

На жаль, номер Маліка Харріса з піснею Rockstars не оцінили, отже - в турнірній таблиці він посів останню сходинку. Журі не дало Німеччині голосів взагалі, а глядачі розщедрилися всього на 6 балів.

Варто відзначити, що Малік Харріс запам'ятався глядачам своєю гітарою, на якому під час виступу було видно наклейку з написом Peace на тлі синьо-жовтого прапора.

На передостанньому місці опинилася Франція, яка виступила у фіналі під номер 6.

Дует Альвана та Ahez з піснею Fulenn також не знайшов підтримки ні серед журі, ні серед глядачів. Від журі Франція отримала 9 балів, ще 6 - від глядачів.

На третьому місці від кінця опинилася Ісландія. Тріо Systur з композицією Með Hækkandi Sól отримали 10 балів від журі та стільки ж від глядачів і зайняли 23 місце.

Дівчата також підтримали Україну. У них на гітарах були наклейки з синьо-жовтим прапором і після виступу вони зі сцени закликали "Мир Україні!".

22 місце в конкурсі отримали представники Чеської Республіки We Are Domi з піснею Lights Off. Колектив отримав 33 бали від журі й всього 5 - від глядачів.

На 21 місці Євробачення опинилася легендарна група The Rasmus з Фінляндії з піснею Jazebel. Гарячі рокери отримали 12 балів від журі та 26 балів - від глядачів.

The Rasmus активно підтримували Україну і встигли в Турині заспівати з Kalush Orchestra дуетом.

А ось так виглядає турнірна таблиця всіх учасників Євробачення:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що KALUSH Orchestra побили рекорд за кількістю голосів від глядачів.

А також ми розповідали про те, KALUSH Orchestra зі сцени Євробачення закликали світ врятувати Україну і Маріуполь.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвробаченняЕвровидение 2022