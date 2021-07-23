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Найнебезпечніші джерела в Києві: де категорично не можна брати воду

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Київ, П'ятниця 23 липня 2021 10:27
Найнебезпечніші джерела в Києві: де категорично не можна брати воду У яких бюветах і джерелах у Києві воду набирати не можна (facebook.com/atli sent)
Автор: Анна Шиканова

Джерела джерельної води в Києві та області користуються великою популярністю. Однак жителі столиці останнім часом запідозрили, що джерельна вода стала не дуже чистою. І їхні побоювання виявилися не безпідставними.

Як повідомляє видання Vesti, був проведений експеримент і перевірено якість води в найпопулярніших джерелах Києва. У деяких з них воду набирати небезпечно.

Які джерела були перевірені

  • Пуща-Водиця (на першій лінії)
  • Феофанія (Джерело Святого Пантелеймона)
  • Сирець
  • Нивка
  • Совки (вул. Кайсарова)
  • Флорівський монастир (поділ)
  • Кучмин Яр (Солом'янський район)

Всі джерела перевіряли двома способами: бактеріологічними тестами (на наявність бактерій кишкової палички), і загальними хімічними (жорсткість, кислотність, лужність, вміст заліза, сульфітів, фториду і ще шести показників).

Яка вода виявилася найгіршою

Кишкова паличка була виявлена в чотирьох джерелах з семи. У багатьох перевищені норми жорсткості, лужності, вмісту фторидів, сульфідів, а ще в половині джерел міститься шестивалентний хром.

Найнебезпечніші джерела в Києві: де категорично не можна брати воду

Скриншот

Де воду набирати не можна

Найгірша вода в чотирьох джерелах і там оду набирати категорично не рекомендується, через те, що в ній є бактерії кишкової палички.

  • У Кучміному Ярі
  • У джерелі Святого Пантелеймона у Феофанії
  • На Сирці
  • У Пущі-Водиці

Кишкова паличка може викликати важкі харчові отруєння, болі в животі, блювоту і діарею.

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