Найнебезпечніші джерела в Києві: де категорично не можна брати воду
Джерела джерельної води в Києві та області користуються великою популярністю. Однак жителі столиці останнім часом запідозрили, що джерельна вода стала не дуже чистою. І їхні побоювання виявилися не безпідставними.
Як повідомляє видання Vesti, був проведений експеримент і перевірено якість води в найпопулярніших джерелах Києва. У деяких з них воду набирати небезпечно.
Які джерела були перевірені
- Пуща-Водиця (на першій лінії)
- Феофанія (Джерело Святого Пантелеймона)
- Сирець
- Нивка
- Совки (вул. Кайсарова)
- Флорівський монастир (поділ)
- Кучмин Яр (Солом'янський район)
Всі джерела перевіряли двома способами: бактеріологічними тестами (на наявність бактерій кишкової палички), і загальними хімічними (жорсткість, кислотність, лужність, вміст заліза, сульфітів, фториду і ще шести показників).
Яка вода виявилася найгіршою
Кишкова паличка була виявлена в чотирьох джерелах з семи. У багатьох перевищені норми жорсткості, лужності, вмісту фторидів, сульфідів, а ще в половині джерел міститься шестивалентний хром.
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Де воду набирати не можна
Найгірша вода в чотирьох джерелах і там оду набирати категорично не рекомендується, через те, що в ній є бактерії кишкової палички.
- У Кучміному Ярі
- У джерелі Святого Пантелеймона у Феофанії
- На Сирці
- У Пущі-Водиці
Кишкова паличка може викликати важкі харчові отруєння, болі в животі, блювоту і діарею.
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