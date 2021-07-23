Самые опасные родники в Киеве: где категорически нельзя брать воду
Источники родниковой воды в Киеве и области пользуются большой популярностью. Однако жители столицы в последнее время заподозрили, что родниковая вода стала не очень чистой. И их опасения оказались не беспочвенны.
Как сообщает издание Vesti, был проведен эксперимент и проверено качество воды в самых популярных родниках Киева. В некоторых из них воду набирать небезопасно.
Какие родники были проверены
- Пуща-Водица (на первой линии)
- Феофания (Источник Святого Пантейлемона)
- Сырец
- Нивки
- Совки (ул. Кайсарова)
- Флоровский монастырь (Подол)
- Кучмин Яр (Соломенский район)
Все источники проверяли двумя способами: бактериологическими тестами (на наличие бактерий кишечной палочки), и общими химическими (жесткость, кислотность, щелочность, содержание железа, сульфитов, фторида и еще шести показателей).
Какая вода оказалась самой плохой
Кишечная палочка была обнаружена в четырех источниках из семи. Во многих превышены нормы жесткости, щелочности, содержания фторидов, сульфидов, а еще в половине родников содержится шестивалентный хром.
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Где воду набирать нельзя
Самая плохая вода в четырех источниках и там оду набирать категорически не рекомендуется, так как в ней есть бактерии кишечной палочки.
- В Кучмином Яре
- В источнике Святого Пантелеймона в Феофании
- На Сырце
- В Пуща-Водице
Кишечная палочка может вызвать тяжелые пищевые отравления, боли в животе, рвоту и диарею.
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