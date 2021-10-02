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Найнебезпечніші дні в жовтні 2021: астрологи назвали дати

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Субота 02 жовтня 2021 14:26
Найнебезпечніші дні в жовтні 2021: астрологи назвали дати Найнебезпечніші дні в жовтні 2021 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

У кожному місяці є небезпечні та сприятливі дні. Небезпечні дні можуть сильно зіпсувати наші плани та справи в різних сферах життя. Закриватися в такі дні від усього світу не варто, а ось пильність і обережність проявити потрібно обов'язково.

У які дні варто бути обережніше і від яких важливих справ потрібно утриматися, розповіли експерти порталу Dailyhoro.

Важливі періоди жовтня 2021

Спадний місяць - до 5 жовтня і з 21 жовтня

Молодик - 6 жовтня

Висхідний місяць - з 7 по 19 жовтня

Повний місяць - 20 жовтня

Перехід Плутона у звичайний рух - 6 жовтня

Дзеркальна дата - 10 жовтня

Перехід Сатурна у звичайний рух - 11 жовтня

Кінець ретроградного Меркурія і ретроградного Юпітера - 18 жовтня

Пік потоку Оріоніди - 21 жовтня

Небезпечні дні в жовтні 2021

Найнебезпечнішими днями в жовтні стануть: 2, 6, 14, 20, 24, 25, 28 і 30. У ці дні очікується пасивність, вразливість, низька активність, зниження працездатності. Не варто приймати важливі рішення, робити хірургічні операції, проводити великі фінансові операції та планувати важливі зустрічі.

Найвдаліші дні в жовтні 2021

Якщо вам належить хірургічна операція, то заплануйте її на 3-4, 7, 12, 19 жовтня. Похід до стоматолога: 17-18, 19-20, 21-24 і 25 жовтня.

Кращі дні для відпустки в жовтні з 1 по 5 число або з 21 по 30 число.

Для укладення шлюбу, пропозиції або заручин варто вибрати 10, 12, 17, 18, 26 або 31 жовтня.

Найвдалішими та продуктивними днями в жовтні стануть: 3, 7, 10, 12-13, 21, 26 і 31 число.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які прикмети про гроші дійсно працюють.

А також ми розповідали про те, які неприємності можуть сигналізувати про щось хороше.

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