ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Самые опасные дни в октябре 2021: астрологи назвали даты

Новина українською →
Суббота 02 октября 2021 14:26
Самые опасные дни в октябре 2021: астрологи назвали даты Самые опасные дни в октябре 2021 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

В каждом месяце есть опасные и благоприятные дни. Опасные дни могут сильно испортить наши планы и дела в различных сферах жизни. Закрываться в такие дни от всего мира не стоит, а вот бдительность и осторожность проявить нужно обязательно.

В какие дни стоит быть осторожнее и от каких важных дел нужно удержаться, рассказали эксперты портала Dailyhoro.

Важные периоды октября 2021

Убывающая луна – до 5 октября и с 21 октября

Новолуние – 6 октября

Растущая луна – с 7 по 19 октября

Полнолуние – 20 октября

Переход Плутона в обычное движение – 6 октября

Зеркальная дата – 10 октября

Переход Сатурна в обычное движение – 11 октября

Конец ретроградного Меркурия и ретроградного Юпитера - 18 октября

Пик потока Ориониды – 21 октября

Опасные дни в октябре 2021

Самыми опасными днями в октябре станут: 2, 6, 14, 20, 24, 25, 28 и 30. В эти дни ожидается пассивность, уязвимость, низкая активность, снижение работоспособности. Не стоит принимать важные решения, делать хирургические операции, проводить крупные финансовые операции и планировать важные встречи.

Самые удачные дни в октябре 2021

Если вам предстоит хирургическая операция, то запланируйте ее на 3-4, 7, 12, 19 октября. Поход к стоматологу: 17-18, 19-20, 21-24 и 25 октября.

Лучшие дни для отпуска в октябре с 1 по 5 число или с 21 по 30 число.

Для заключения брака, предложения или помолвки стоит выбрать 10, 12, 17, 18, 26 или 31 октября.

Самыми удачными и продуктивными днями в октябре станут: 3, 7, 10, 12-13, 21, 26 и 31 число.

Напомним, ранее мы писали о том, какие приметы о деньгах действительно работают.

А также мы рассказывали о том, какие неприятности могут сигнализировать о чем-то хорошем.

Читайте РБК-Украина в Google News
приметы астрология Гороскоп
LITE
Праздник 2 октября: что нужно сделать в этот день, приметы
Праздник 2 октября: что нужно сделать в этот день, приметы