Самые опасные дни в октябре 2021: астрологи назвали даты

В каждом месяце есть опасные и благоприятные дни. Опасные дни могут сильно испортить наши планы и дела в различных сферах жизни. Закрываться в такие дни от всего мира не стоит, а вот бдительность и осторожность проявить нужно обязательно.

В какие дни стоит быть осторожнее и от каких важных дел нужно удержаться, рассказали эксперты портала Dailyhoro.

Важные периоды октября 2021

Убывающая луна – до 5 октября и с 21 октября

Новолуние – 6 октября

Растущая луна – с 7 по 19 октября

Полнолуние – 20 октября

Переход Плутона в обычное движение – 6 октября

Зеркальная дата – 10 октября

Переход Сатурна в обычное движение – 11 октября

Конец ретроградного Меркурия и ретроградного Юпитера - 18 октября

Пик потока Ориониды – 21 октября

Опасные дни в октябре 2021

Самыми опасными днями в октябре станут: 2, 6, 14, 20, 24, 25, 28 и 30. В эти дни ожидается пассивность, уязвимость, низкая активность, снижение работоспособности. Не стоит принимать важные решения, делать хирургические операции, проводить крупные финансовые операции и планировать важные встречи.

Самые удачные дни в октябре 2021

Если вам предстоит хирургическая операция, то запланируйте ее на 3-4, 7, 12, 19 октября. Поход к стоматологу: 17-18, 19-20, 21-24 и 25 октября.

Лучшие дни для отпуска в октябре с 1 по 5 число или с 21 по 30 число.

Для заключения брака, предложения или помолвки стоит выбрать 10, 12, 17, 18, 26 или 31 октября.

Самыми удачными и продуктивными днями в октябре станут: 3, 7, 10, 12-13, 21, 26 и 31 число.