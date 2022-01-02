Найкращі супи, які заспокоять шлунок після застілля і знімуть похмілля

Лікарі вважають, що гарячий суп після бурхливих свят не стільки допомагає позбутися від похмілля і проблем зі шлунком, скільки повертають людину до життя.

Гаряча перша страва дає відчуття насичення без тяжкості в шлунку, відмінно зігріває і допомагає організму "включитися". Якщо ви раніше не вживали жирні супи - не варто і починати, насолоджуйтеся більш дієтичними стравами.

Секретний лайфхак - такі супи, як харчо, борщ або солянка – можна приготувати заздалегідь, 31 грудня, вони встигнуть настоятися за 1 січня і відмінно вам допоможуть.

А ось бульйони та легкі овочеві та курячі супчики найкраще їсти свіжими, тому варити їх потрібно перед вживанням.

Курячий суп

Інгредієнти:

Курячі гомілки - 500 г

Цибуля - 1 головка

Морква - 1 шт.

Картопля - 3-4 шт.

Селера, зелень

Спосіб приготування

Курячі ніжки залийте холодною водою і поставте на вогонь. Після закипання зніміть пінку і дайте їм поваритися пів години. Потім дістаньте і залиште остигати.

Цибулю і моркву дрібно наріжте і пасеруйте на маслі близько 5 хвилин. Після цього - відправляйте в бульйон. Додайте сіль, перець і селеру.

Картоплю потрібно очистити, порізати кубиками та додати в бульйон. М'ясо з курячих гомілок зріжте і відправте в каструлю.

Якщо є бажання, в бульйон можна додати локшину або 100 г рису – це допоможе шлунку.

Всім інгредієнтам дайте поваритися 15-20 хвилин. Подавайте на стіл з дрібно порізаною зеленню.

Гострий суп з квасолею

Інгредієнти:

Квасоля - 1 стакан

Бульйон – 1,5 літра

Морква - 1 шт.

Помідори-3 шт.

Часник - 2 зубчики

Цибуля - 1 шт.

Зелень-пучок

Перець червоний гострий, сіль

Сочевиця - 3 ст. ложки

Спосіб приготування

Квасолю замочіть заздалегідь на кілька годин, потім злийте воду, залийте свіжу і відваріть до напівготовності. Можна використовувати консервовану квасолю.

Цибулю і часник дрібно нарізати, обсмажити на олії пару хвилин. Моркву нарізати соломкою і додати до цибулі та часнику. З помідор зняти шкірку і натерти на тертку – відправити на сковорідку. Додати гострий перець і згасити 3-5 хвилин на середньому вогні.

Потім додати відварену або консервовану квасолю. І влити бульйон. Бульйон може бути курячий, на кісточках або овочевий.

Дати супу закипіти та додати до нього сочевицю. Варити до готовності 20 хвилин. Додати сіль і спеції. За пару хвилин до готовності додати подрібнену зелень.

Солянка

Інгредієнт:

Пісна яловичина - 300 г

Копчені ковбаски - 2-3 шт.

Бекон – 100 г

Шинка-100 г

Сирокопчене м'ясо – 100 г

Цибуля - 1 шт.

Помідор - 1 шт.

Томатна паста-2 ст. ложки.

Солоні огірки - 2-3 шт.

Маслини та лимон на смак.

Спосіб приготування

Зваріть м'ясо. Ковбаски, бекон, шинку і сирокопчене м'ясо наріжте брусочками чи кубиками. Відварну яловичину подрібніть.

Цибулю дрібно наріжте та обсмажте до золотистого кольору. Додайте нарізане м'ясо і перемішайте. Обсмажте 2-3 хвилини.

Влийте ополоник бульйону, додайте туди протертий на тертці помідор і томатну пасту. Тушкуйте 10 хвилин.

Викладіть зажарку в бульйон, доведіть до кипіння. Додайте солоні огірки, спеції. Варіть ще 10 хвилин. Потім закрийте кришкою і дайте настоятися.

Подавайте на стіл з маслинами, лимоном. Можна заправити сметаною.

Чеський часниковий суп

Інгредієнти:

Бульйон – 1,5 л

Картопля-500 г

Вершкове масло-20 г

Часник - 10 зубчиків

Яйце – 1 шт.

Зелень кропу

Кмин, перець, сіль

Спосіб приготування:

Картоплю очистити та нарізати кубиками. Половину часнику нарізати слайсами. Кмин підсушити в сухому сотейнику.

До кмину додати вершкове масло, часник і картоплю. Злегка все обсмажити та влити бульйон.

Довести суп до кипіння і поварити 20 хвилин. Що залишився часник видавити в каструлю через прес.

Одне яйце розвести в ополонику гарячого супу і влити в каструлю. Додати сіль, перець і довести до кипіння.

Подавати на стіл з дрібно посіченою зеленню.

Суп з горохом і м'ятою

Інгредієнти:

Вода - 1,5 л

Заморожений горошок - 250 г

Картопля - 3 шт.

Цибуля - 1 шт.

Часник - 1 зубчик

Вершкове масло-30 г

Вершки-100 мл

М'ята - кілька гілочок

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Воду в каструлі доведіть до кипіння, додайте почищений і нарізану кубиками картоплю. Варити 10 хвилин.

Масло розтопіть на сковороді, обсмажте в ньому дрібно нарізану цибулю. Додайте цибулю в каструлю.

Потім додайте горошок і варіть на середньому вогні ще 10 хвилин. Посоліть і поперчіть.

Влийте в суп вершки, додайте подрібнений часник і дрібно нарізані листочки м'яти. Доведіть до кипіння і знімайте з вогню.