Антисептик перед оглядом в аеропорту застосовувати не можна: стюардеса розповіла про ризики

Стюардеса розповіла, чому не можна застосовувати антисептик перед оглядом в аеропорту (Колаж РБК-Україна)

Антисептики можуть створити додаткові ризики перед оглядом співробітниками служби безпеки аеропорту. Стюардеса поділилася історією про те, як вона потрапила в неприємну ситуацію при огляді багажу.

Дівчина була затримана на одному з контрольно-пропускних пунктів аеропорту після того, як протерла свою валізу серветкою з дезінфекційним засобом. Співробітники безпеки почали перевіряти валізу спеціальним приладом і виникли проблеми. Про це пише "24 канал".

"На вашій валізі виявлена підозріла хімічна субстанція. Ми повинні провести додатковий огляд", - повідомили працівники служби безпеки й після цього перевірили працівницю авіакомпанії, оскільки вирішили, що техніка вийшла з ладу.

Апарат не відреагував на жодну річ з валізи та після довгих перевірок співробітники служби безпеки зв'язалися з менеджером, а після цього відпустили дівчину.

"Мабуть, моя адекватність і той факт, що перед виходом я протерла валізу антибактеріальною серветкою (яка так недоречно попалася мені на очі в номері), переконала службу безпеки у відсутності у мене підступних намірів", - додала стюардеса.

Вона зазначила, що цей урок стане для неї важливим у майбутньому і порекомендувала пасажирам бути обережніше, особливо в умовах пандемії коронавірусу.

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