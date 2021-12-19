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Сліпий вуличний музикант з Харкова потужно заспівав Сінатру, змусивши всіх відкрити роти від захвату

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Неділя 19 грудня 2021 10:13
Сліпий вуличний музикант з Харкова потужно заспівав Сінатру, змусивши всіх відкрити роти від захвату Скрін відео: Геннадій Суменков
Автор: Світлана Мащенко

Геннадій Суменков з Харкова сліпий з дитинства. Він каже, що мріє нести радість людям, виступаючи в парках і метро. Його іноді називають Харківським самородком, адже 31-річний хлопець ніколи не вчився джазовому співу.

Свої здібності Гена прийшов показувати на шоу "Україна має талант". Як це було - дивіться нижче в нашому матеріалі Styler.

Молодий чоловік показав потужний вокал, заспівавши всесвітній хіт Френка Сінатри My Way. Своїм виступом він зворушив глядачів і суддів, які вийшли на сцену, щоб особисто сказати "Так" хлопцеві.

Сліпий з народження, він каже, що завжди бачив красу світу через музику. Здобув вищу освіту в музиці, співає в парках і метро.

Сліпий вуличний музикант з Харкова потужно заспівав Сінатру, змусивши всіх відкрити роти від захвату

Фото: Геннадій Суменков (прес-служба)

Мріє стати відомим всупереч дискримінації, хоче знайти продюсера і свій шлях у мистецтві.

"Це було дуже круто, Гена! У вас неймовірний талант і слух! Ми всі говоримо вам "Так"!" - сказав Сергій Притула.

У десятому сезоні шоу Україна має талант судять Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот.

Шоу виходить по суботах в ефірі каналу СТБ, відбираючи кращих з кращих серед обдарованих українців. Цими вихідними вже показали дев'ятий випуск проекту.

Раніше ми писали, що єдина в Україні пара дітей-танцюристів з синдромом Дауна вразила надздібностями.

Також повідомлялося, що сліпа 44-річна українка шокувала танцем на пілоні, показавши приклад всім нам.

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Україна має талант
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