Найбагатші люди у світі після Безоса, Маска і Гейтса: хто вони і як сколотили мільярди

Бернар Арно, $125 млрд, Франція

Четверту позицію в списку найбагатших людей світу займає 72-річний Бернар Арно. Можливо, ви навіть не чули про таку людину. Але його стан на сьогодні становить 125 мільярдів доларів і неухильно зростає. На чому заробляє француз Арно? Він президент і CEO групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy. Тому кожна ваша обновка Givenchy або Christian Dior наближає пана Арно до Білла Гейтса в рейтингу Bloomberg.

Бернар Арно (фото: Getty Images)

Марк Цукерберг $106 млрд, США

Йому всього 36 років, але він має понад 100 мільярдів доларів. Свого часу він запропонував нам те, без чого ми не уявляємо сьогоднішнє життя. Марк Цукерберг - один з розробників і засновників соціальної мережі Facebook (з'явилася в 2004 році), також він керівник компанії Facebook Inc. Марк вірний чоловік і батько двох дочок. А в грудні 2015 року Цукерберг оголосив, що він пожертвує майже весь статок на благодійність.

Марк Цукерберг (фото: Getty Images)

Уоррен Баффетт, $96.4 млрд, США

Він - американський підприємець, один з найбільших і найбільш відомих у світі інвесторів, який розбагатів вдало вкладаючи гроші. Крім свого казкового багатства Баффетт відомий, як один з найбільших благодійників в історії людства. У червні 2010 року передав свій статок (близько 37 млрд доларів) п'яти благодійним фондам. Зараз Баффету 90 років, і він управляє Berkshire Hathaway, якій належить більше 60 компаній. Крім того Баффетт невиправний оптиміст, який в 2012 році переміг рак простати другої стадії, харчується фастфудом, а секретом довголіття називає кока-колу, п'ять банок якої він випиває за день.

Уоррен Баффет (фото: Getty Images)

Ларрі Пейдж, $96.0 млрд, США

47-річний Ларрі Пейдж - розробник і співзасновник (разом з Сергієм Бріном) пошукової системи Google. Капітал він збив завдяки своєму розуму, адже Пейдж - винахідник PageRank, самого відомого алгоритму посилання ранжирування Google. В одному з інтерв'ю, Ларрі зізнався, що своїми досягненнями у багато чому зобов'язаний любові до музики. Він згадував, що музична освіта надихнула його нетерпимість і одержимість швидкістю в обчисленнях.

Ларрі Пейдж (фото: Getty Images)

Сергій Брін, $92.8 B, США

Сергій народився в Москві в 1973 році, а коли хлопчикові було шість років, іммігрував до США з родиною. Батьки Сергія - вчені-математики, випускники МДУ. Він пішов по їх стопах, почавши вивчати математику та інформатику. А вступивши в Стенфорд він познайомився з Пейждем. Разом хлопці створили комп'ютерну пошукову систему, яка стала такою популярною в рідному універі, що хлопці призупинили навчання в докторантурі, щоб запустити Google в гаражі Сьюзан Войчицьки (нині - директор YouTube) в Менло-парку.

Сергій Брін (фото: Getty Images)

Стів Балмер, $85.8 B, США

64-річний Стів Балмер був генеральним директором корпорації Microsoft з січня 2000 року по лютий 2014 року. Він став наступником Гейтса на посаді керівника компанії. Балмер відомий своїм вибуховим характером, вимогливістю до співробітників компанії і нав'язливою рекламою продуктів Microsoft, а також своєю неприязню до iPhone - продукту компанії-конкурента. Один з топ-менеджерів Microsoft зізнався, що Балмер одного разу кинув у нього стілець через кімнату, коли той оголосив про свій відхід у Google.

Стів Балмер (фото: Getty Images)

Мукеш Амбані $81.8 B, Індія

Єдиний виходець з Азії в першій десятці мільярдерів. Амбані - основний власник індійської компанії Reliance Industries, яка займається енергетикою, нафтохімією, текстилем, природними ресурсами, роздрібною торгівлею і телекомунікаціями по всій Індії. Мукеш - єдиний в списку, хто успадкував справу батька і розвинув її, а не заснував все "з нуля".

Мукеш Амбані

Зазначимо, що єдиним українцем у списку 500 мільярдерів є Рінат Ахметов. З капіталом $8.34 мільярдів він займає 303 позицію.