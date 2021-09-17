Найбідніші українці - російськомовні прихильники РФ (опитування)

Де в Україні люди вважають себе найбіднішими?

Згідно опитування, сьогодні найбільше змушенi економити на харчуваннi мешканці міста Суми (34%). Також таку відповідь дали 30% жителів Маріуполя. До слова, лише 7% ужгородців економлять на їжі.

Якщо говорити про тих, кому вистачає на харчування, а для покупки одягу, взуття потрібно назбирати чи позичити, то найбільший показник тут (35%) серед дніпрян і жителів Сєвєродонецька (29%).

Разом з тим, найменше скаржаться на відсутність коштів на базові потреби (вистачає на харчування, одяг, взуття, дорогі покупки) мешканці Івано-Франківська, Ужгорода, Львова, Києва і Тернополя.

Цікаво, що саме у Маріуполі, Дніпрі, Сєвєродонецьку, а також у Сумах, Запоріжжі, Херсоні, Харкові та Одесі у побуті люди розмовляють російською мовою.

Крім того, у більшості цих міст "дуже тепло" (або просто "тепло") ставляться до Росії. Наприклад, у Сєвєродонецьку таких "фанатів РФ" на восьмому році війни аж 17%, а у Маріуполі - 14. Також ці міста лідирують по показнику негативного ставлення до ЄС.

Додамо й те, що у Одесі, Харкові і Маріуполі найбільше прихожан так званої УПЦ МП, священики якої не раз попадались на пропаганді "руского міра".

Результати муніципального опитування

Додамо, що опитування, на основі вибірки, яка включала 19 196 респондентів, проводилось у 24 обласних центрах України, що не перебувають під контролем російських чи проросійських сил.