Свіжий президентський рейтинг: за кого українці проголосують на початку осені 2021 року

Якби вибори президента України пройшли на початку вересня 2021 року, то в першому турі найбільше набрав Володимир Зеленський 31,1% - серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором. Порівняно з кінцем липня (27,7%) рейтинг чинного президента зріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, 13,3% респондентів підтримали б Петра Порошенка (наприкінці липня - 13,4%), 10,9% - Юрія Бойка (наприкінці липня 10,1%), 9,2% - Юлю Тимошенко (наприкінці липня-11,4%). Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 2 - 4 вересня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing-телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.