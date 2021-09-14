Стало відомо, коли українці почнуть краще жити і стануть багатшими

Вже з наступного, 2022 року, жителі України стануть жити краще. Це стосується як особистих фінансів, так і соціального добробуту в цілому. Але є і нюанси, які можуть вплинути на реалізацію такого прогнозу.

Про це сказала глава відділу дослідження рівня життя Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, кандидатка економічних наук Людмила Черенько в інтерв'ю "Фактам".

Коли ми станемо краще жити

І хоч прогнози щодо покращення рівня життя доволі оптимістичні, але, каже експертка, у теперішні часи "абсолютно все залежить від економіки" країни.

"Останніми роками дуже скоротився інтервал впливу економіки на рівень життя людей. Якщо цього року ми стабілізуємось і 2022 рік дасть реальне зростання ВВП, то вже в кінці 2022-го відчуємо покращення ситуації з бідністю. А у 2023 році вже побачимо зниження, але не раніше", - прогнозує Черенько.

Одним словом, за найоптимістичнішим сценарієм, у 2022 році відбуватиметься консервація показників бідності - вона точно не зростатиме, але й не знижуватиметься.

Коли українці були найбагатшими

Рівень життя українців, стверджує економіст, був найвищим з 2002 по 2008 роки. Саме у цей період спостерігалось стрімке зростання всіх показників життєвого рівня населення.

Це, зокрема, можна побачити за опосередкованими індикаторами - наприклад, як підвищувались ціни на житло до 2008-го.

"Тоді мало не щомісяця зростали темпи підвищення цих цін. Дуже багато індикаторів свідчили - ці роки були найуспішніші, з точки зору рівня життя", - підкреслила Черенько.

Коли українці були найбіднішими

А от найважчими часами для українців як у плані економічному, так і у соціальному, за словами експертки, був період з 1992 року по 1995-й.