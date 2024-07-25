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Samsung вводит строгие правила для сторонних приложений: детали

Телефоны Samsung Galaxy теперь по умолчанию блокируют загрузку сторонних приложений Android (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Samsung вводит новый режим "Автоблокировщик" на своих новых смартфонах Galaxy, который, среди прочих защитных функций, блокирует установку сторонних Android-приложений на устройстве.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт последних новостей о Google и Android 9to5Google.

Детали нововведения

"Автоблокировщик" был частью смартфонов Samsung Galaxy с момента обновления до Android 14 (One UI 6). Изначально функция была разработана для защиты от вредоносных программ или USB-захвата.  

Однако с тех пор опция была обновлена, чтобы включать блокировку установки сторонних приложений на устройствах Samsung Galaxy с One UI 6.1.1 (вместе с новым набором "Максимальных ограничений", которые по умолчанию отключены), как подробно описано на странице поддержки. 

Таким образом, новые Samsung Galaxy Z Fold 6 и Flip 6 являются первыми устройствами, которые поставляются с этим новым ограничением на установку сторонних приложений из коробки.  

На начальном этапе настройки появляется страница, которая информирует пользователей об ограничениях автоблокировщика и позволяет отключить его. 

Эта настройка включена по умолчанию, поэтому если вы ее не отключите, ваше устройство Galaxy будет блокировать установку APK-файлов (а также неутвержденных магазинов приложений). 

Параметр настройки включен по умолчанию (фото: 9to5Google)

Если вы случайно пропустили эту страницу, при попытке установить стороннее приложение вы увидите сообщение об ошибке. 

Как активировать опцию

Зайдя в "Настройки", затем "Безопасность и конфиденциальность" и "Автоблокировщик", вы можете быстро и легко отключить эту функцию.  

После этого вы можете вернуться к стандартному поведению Android по установке сторонних приложений, когда каждое приложение разрешается устанавливать отдельно после того, как вы дали ему разрешение. 

Это же изменение, вероятно, будет применяться и к другим устройствам Samsung с One UI 6.1.1, которые на данный момент включают несколько последних поколений складных смартфонов Samsung и устройств серии Galaxy S. Для предыдущих версий One UI это изменение пока не применяется. 

Автоблокировщик находится в Настройках (фото: 9to5Google)

Читайте также, как настроить защиту аккумулятора на смартфонах Samsung с помощью этих простых действий.

А еще мы писали, что Samsung официально представила новые раскладушки Galaxy.

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