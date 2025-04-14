Samsung резко приостановила выпуск обновления Android 15: названа причина

Как сообщается, после начала распространения обновления 7 апреля в нем был обнаружен "серьезный баг". По словам Ice Universe, пользователи в Южной Корее начали жаловаться на проблемы с разблокировкой устройств после установки обновления, из-за чего Samsung решила временно приостановить его распространение.

На данный момент Samsung официально не признала наличие проблемы и не подтвердила остановку обновления. Первоначально предполагалось, что баг затронул только модели Galaxy S24 с чипом Exynos 2400. Инсайдер Тарун Ватс отметил, что компания даже удалила прошивку с серверов OTA.

Однако более свежие сообщения указывают, что обновление также было приостановлено для версий Galaxy S24 с процессором Snapdragon, продающихся в США и других странах. Пользователи опасаются, что пауза может повлиять и на график релиза One UI 7 для более старых устройств, таких как серия Galaxy S23.

Если вы уже установили One UI 7 на свое устройство, скорее всего, вы получите дополнительное обновление, устраняющее найденную ошибку.