Samsung готовится к радикальным изменениям в дизайне смарт-часов: подробности

Детали слухов

Возможно, речь уже идет о Galaxy Watch 7, анонс которых может состояться в текущем году. С новым дизайном и прямоугольным экраном такие часы будут напоминать Apple Watch, что поможет им лучше конкурировать за внимание потенциальных покупателей. Но у этой медали две стороны.

Если Galaxy Watch станут исключительно прямоугольными, Samsung рискует потерять текущую аудиторию, которая привыкла к круглым формам. Те, кто планировал обновить свои часы в ближайшие годы, могут переключиться на Pixel Watch или TicWatch.

Линейка Galaxy Gear (фото: Samsung)

Однако стоит заметить, что вращающийся безель и прямоугольный дисплей не очень совместимы. Переход на новую форму лишит часы их характерной особенности, которую поклонники бренда с трудом вернули после ее отказа в Watch 5.

С другой стороны, прямоугольный экран удобнее для чтения уведомлений и событий в календаре, а также позволяет более эффективно использовать рабочее пространство в приложениях, предоставляя пользователям больше информации. Однако поддержка такого формата в Watch OS - открытый вопрос. Ведь уже давно никто не выпускал смарт-часы с прямоугольным экраном и платформой Google.