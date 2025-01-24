Samsung Galaxy S25 Edge и iPhone 17 Air: чего ожидать от будущих ультратонких смартфонов

Samsung и Apple снова оказываются в центре внимания с выходом Galaxy S25 Edge и iPhone 17 Air. Эти устройства обещают объединить передовые технологии и изысканный дизайн, задавая новые стандарты в индустрии.

О том, чем порадуют нас флагманы будущего и какие инновации они предложат, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized , который специализируется на технологической тематике.

Дизайн

Samsung официально представила Galaxy S25 Edge на мероприятии Galaxy Unpacked, хотя, по словам компании, это не финальная версия смартфона.

Судя по демонстрации и дизайну, смартфон выглядит практически идентично моделям серии S25, продолжая придерживаться фирменного стиля Samsung: вертикальная камера и тонкий корпус толщиной всего 6,4 мм.

Устройство оснащено экраном без рамок с фронтальной камерой в виде отверстия, привычным портом Type-C, динамиками на нижнем торце и дизайном, схожим со стандартной моделью Samsung Galaxy S25.

С другой стороны, предполагается, что iPhone 17 Air получит большой вертикальный выступ камеры на задней панели, напоминающий Nexus 6P, что может указывать на то, что и стандартные модели iPhone перейдут на такой дизайн.

Если это подтвердится, то, как и Galaxy S25 Edge, iPhone 17 Air, вероятно, будет выглядеть идентично стандартным моделям серии iPhone 17.

Некоторые слухи обращают внимание на толщину iPhone Air: один из утечек утверждает, что толщина iPhone 17 Air составит всего 5,4–6 мм. Если это правда, то iPhone 17 Air значительно обойдет Galaxy S25 Edge по этому показателю.

Однако, поскольку Samsung заявила, что это не финальный дизайн, компания может дополнительно уменьшить толщину, чтобы конкурировать с iPhone 17 Air.

iPhone 17 Air и Samsung Galaxy S25 Edge (фото: Technology Personalized)

Характеристики

Ожидается, что iPhone 17 Air и Galaxy S25 Edge получат характеристики, аналогичные стандартным моделям этих серий.

Согласно слухам, Samsung Galaxy S25 Edge будет оснащен 6,68-дюймовым экраном Dynamic AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Устройство будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite.

Судя по утекшим изображениям, смартфон, вероятно, получит основную камеру с датчиком на 200 Мп и ультраширокоугольный объектив на 50 Мп (или телефотообъектив, хотя это менее вероятно из-за ограничений пространства).

Емкость аккумулятора, по слухам, составит от 4 000 до 5 000 мА/ч, так как батареи в смартфонах в этом году увеличились без роста размеров устройств.

С другой стороны, iPhone 17 Air, как утверждается, получит характеристики, близкие к премиальным моделям iPhone Pro, в отличие от стандартных версий, лишенных некоторых функций Pro.

Согласно утечкам, iPhone 17 Air будет оснащен 6,6-дюймовым OLED-дисплеем с технологией ProMotion, поддерживающей частоту обновления до 120 Гц, как у моделей Pro. Предполагается, что устройство будет работать на базе чипа A19, выполненного по 3-нм техпроцессу, в паре с 8 ГБ оперативной памяти.

Смартфон, вероятно, получит основную камеру с разрешением 48 Мп и фронтальную камеру на 24 Мп. Что касается батареи, утечки указывают на емкость от 3 000 до 4 000 мА/ч. Кроме того, iPhone 17 Air станет первым смартфоном Apple с 5G-модемом собственной разработки.

По слухам, Apple планирует установить цену на iPhone 17 Air от 899 долларов, при этом стоимость может превысить 999 долларов, что приблизит модель к серии Pro.

Цена и доступность

Ожидается, что Samsung Galaxy S25 Edge сначала появится в отдельных регионах, включая США и Корею, с глобальным запуском позже в этом году. Что касается цены, Samsung, вероятно, позиционирует это устройство как премиальную модель, с диапазоном стоимости от 799 до 899 долларов в США.

С другой стороны, информации о iPhone 17 Air пока мало. Ожидается, что устройство будет представлено вместе со стандартными моделями iPhone в сентябре 2025 года. По слухам, iPhone 17 Air станет заменой линейки 16+ и будет иметь стартовую цену в 899 долларов в США. Некоторые отчеты также предполагают, что стоимость устройства может превысить 1000 долларов, что приблизит его по цене к моделям Pro.