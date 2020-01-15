Зірка культового серіалу "Горець" скоїв самогубство: усі деталі

Стен Кірш вчинив самогубство (фото: cheshire-live.co.uk)

Стен Кірш закінчив своє життя суїцидом

Американський актор Стен Кірш, який прославився завдяки популярному в 90-х серіалу "Горець", покінчив життя самогубством. Смерть актора підтвердила його дружина Крістін Грін. Вона опублікувала відповідний пост у Facebook на сторінці Стена.

ЗМІ пишуть, що Крістін знайшла свого чоловіка вдома в Лос-Анджелесі, повішеного у ванній 11 січня. Варто зазначити, що 51-річний Стен Кірш був не тільки актором, але і сценаристом, режисером, а також він викладав акторську майстерність.

Стен Кірш (фото: facebook.com/highlander.official)

Крім "Горця" Стен знявся в одному з епізодів комедійного серіалу "Друзі" і в серіалі "Головна лікарня". У серіалі "Горець" він знімався з 1992 по 1997 рік.

У 2008 році актор заснував власну акторську студію Stan Kirsch Studios, але істотного успіху так і не домігся.

Кірш народився в Нью-Йорку в 1968 році. Він почав зніматися в кіно і рекламі, коли ще був маленькою дитиною. У віці 4 років він з'явився в деяких рекламних роликах компанії Campbell Soup, яка виробляє консервовані супи.

На Facebook-сторінці присвяченій серіалу "Горець" також шанують пам'ять актора. Люди пишуть, що він додав своєму персонажеві Річі Райану почуття гумору, доброти і юнацького ентузіазму.

Нагадаємо, що зірка серіалу "Американська історія жахів" актор Гаррі Хейнс помер у віці 27 років.