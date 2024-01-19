8 ошибок, которые мешают вам отдохнуть в выходные дни: мы все их совершаем

Суббота и воскресенье пролетают незаметно, и вы чувствуете, что совершенно не отдохнули. Причина тому - неправильное проведение времени, неумение переключиться и отдохнуть.

Какие ошибки нам мешают полноценно отдыхать в выходные, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Women on Topp.

Вы пытаетесь переделать все дела

Самая частая ошибка - брать на себя слишком много. Когда наступают выходные, очень легко увлечься и попытаться переделать все дела за два выходных дня. Такая перегрузка не только не дает организму отдохнуть, но и усиливает стресс из-за всех запланированных задач, которые необходимо выполнить до понедельника.

Задумайтесь, может стоит сократить планы или делегировать пару задач своим домашним, чтобы не чувствовать себя перегруженным.

Приносите работу домой или наверстываете недоделанное

Такая привычка стирает грань между профессиональной и личной жизнью. Исследования показывают: чтобы снизить стресс и предотвратить выгорание, важно отказываться во время отдыха от занятий, связанных с работой.

Когда наступит вечер пятницы, наберитесь смелости и отключите уведомления рабочих чатов и электронной почты. Выделите себе время для проверки сообщений и писем - не более одного часа в день и не перед сном. Так вы не будете приклеены к гаджетам и сможете полноценно отдохнуть.

Шумные вечеринки и алкоголь с друзьями

Многие ошибочно полагают, что общение с друзьями является неотъемлемой часть отдыха в выходные дни. Но это может стать не меньшим стрессом, как и переутомление.

Встречайтесь с друзьями за чашкой кофе или обедом в будни, а не устраивайте масштабные вечеринки до поздней ночи в выходные. Более спокойные формы общения позволят телу и разуму получить достаточное количество времени для отдыха, не создавая лишнего стресса из-за слишком веселого времяпровождения.

Переедание

Это распространенная ловушка, в которую часто попадают люди, когда у них бурные выходные с друзьями или совсем ничего не запланировано в свободное время. Конечно, иногда можно побаловать себя чем-то вкусненьким, но лучше избегать переедания. Кстати, большое количество сладкого перед сном может стать причиной бессонницы.

Постарайтесь не сильно менять свои привычки питания в выходные дни и не переедайте, сидя у экрана телевизора или компьютера. Убедитесь, что то, что вы едите и пьете, имеет смысл как с точки здоровья, так и с точки зрения эмоций. Питайтесь осознанно.

Зависание в социальных сетях

В интернете всегда есть чем заняться. Потоки риллсов, смешные короткие видео с котиками, чужие страницы в соцсетях - и несколько часов пролетает незаметно. А потом накрывает осознанием, как бесцельно вы потратили половину выходного в то время, как ваши друзья публикуют счастливые фото.

Перестаньте себя сравнивать с другими и не зависайте в телефоне в выходные дни. Позвольте вашим глазам и мозгу полноценно отдохнуть.

Неумение переключаться

Постоянные мысли о событиях будних дней и повторное переживание вызывают сильную усталость и беспокойство. Не стоит начинать думать о работе в обед воскресенья - это точно испортит вам отдых.

Переключите свои мысли на что-то совершенно иное: книги, веселую музыку, любимое хобби. Все, что эмоционально безопасно, мгновенно расслабляет тело и разум.

Просмотры сериалов до глубокой ночи

Отсутствие нормированного сна в выходные - еще одна важная ошибка, которая мешает отдохнуть. Соблазн посмотреть любимый сериал до поздней ночи велик, но если хотите хорошо отдохнуть, то придется это перебороть.

Не нарушайте график сна в выходные дни. Ложитесь спать в привычное для вас время и вставайте приблизительно так же, как и в будни. Если вы сдвинете сон в пятницу и субботу, то в воскресенье ваш организм сам подвинет часы сна и в понедельник вы проснетесь с чувством усталости.

Отсутствие физической нагрузки

Физические упражнения необходимы для хорошего здоровья, но может быть сложно найти мотивацию ходить в спортзал на выходных.

Постарайтесь найти интересные способы оставаться активными. Запишитесь на танцы или на бассейн. В крайнем случае - совершите более длительную прогулку в выходные дни.