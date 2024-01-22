6 психологических теорий, которые не работают в современном мире

В современном мире психологии существуют те теории, которые уже давно не актуальны и просто не работают.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Meclee в Instagram.

Теория о 4 типах темперамента

Одна из самых известных и древних теорий, описывающих личность человека. Возникла она еще в Древней Греции и активно исследовалась физиологами, неврологами и психологами до 20 века. Однако однозначные доказательства, которые могли бы подтвердить наличие 4 выраженных типов темперамента, так и не были найдены.

Поэтому сегодня эту теорию - можно считать устаревшей. Есть данные, что определенные черты личности могут определяться генетически, например уровень экстраверсии/интроверсии, однако на их развитие все равно влияет слишком много факторов, чтобы можно было считать это проявлением темперамента.

Влияние порядка рождения на личность

Распространен миф, что якобы первенцы обладают более выраженными лидерскими качествами и проявляют ответственность, средние дети в семье более социальные, а младшие эгоцентричны. Первым такое предположение выдвинул Альфред Адлер, и с тех пор эта идея тиражировалась в книгах и медиа.

Однако исследования так и не показали наличия причинно-следственной связи между порядком рождения и чертами личности ребенка. Гораздо большее влияние оказывает общая семейная ситуация, связь с родителями и их эмоциональная доступность для ребенка.

Теория о доминантном полушарии мозга

Она возникла в 60-х годах прошлого века в результате некорректной интерпретации исследований того, за какие процессы отвечают правая и левая полушария мозга. "Правополушарным" людям приписывались креативность и эмоциональность, а "Левополушарным" - логическое мышление и методичность. Сами процессы в мозге также часто делят за полушариями: якобы когда мы думаем или говорим, работает только левое полушарие, а когда испытываем эмоции - правая.

Эти утверждения, однако, не соответствуют действительности: хотя некоторые функции в мозге действительно латерализованы, однако он всегда работает как целостный механизм, потому что только одновременная работа обоих полушарий способна обеспечить человеческое мышление и сознание.

Психологические теории, которые уже не работают (фото: Freepik)

Треугольник Карпмана

Широко известна теория о трех ролях, которые может играть человек в нездоровых отношениях "Жертвы, Тирана и Спасителя". Она приобрела популярность из-за своей простоты, но нет никаких подтверждений тому, что эти роли реально существуют и влияют на поведение людей в отношениях.

Этот треугольник можно рассматривать как метафору, которая помогает описать ситуацию, чем как серьезную теорию, на которую можно положиться в психологической работе.

5 стадий обитания горя

Отрицание, злоба, торги, депрессия и принятие - именно такие этапы переживания горя сформулировала Элизабет Кюблер-Росс, когда исследовала реакции людей на известие о смертельном диагнозе. Эта теория была широко растиражирована и перенесена на любые неприятные жизненные события.

Однако нет надежных доказательств, что эти стадии универсальны для всех людей, что они проходят именно в таком порядке или вообще существуют. Горение - сложный и длительный процесс, который не всегда можно разделить на фазы, а иногда он не завершается до конца. Такое понимание горя дает возможность проживать без ожиданий или рамок.

Теория психосексуального развития

Зигмунд Фрейд видел причины психологических проблем своих пациентов в подавлении сексуальных желаний. Он разделил развитие на стадии, на которых сексуальность вроде бы фиксируется на определенных участках тела, в завершении фокусируясь на гениталиях. Если развитие идет неправильно, то фиксация сохраняется, и человек не становится зрелой личностью.

Теория психосексуального развития не подтверждается в исследованиях и критикуется как сексистская, видя мужскую сексуальность и личность как эталонную, а женскую - как вторичную.