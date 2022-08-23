В Латвії росіяни влаштували істерику на зносі радянського пам'ятника: епічне відео

В столиці Латвії Ризі 22 серпня гучно зносили радянський пам'ятник в Парку Перемоги. На честь цього росіяни влаштували істерику, а кілька надагресивних осіб навіть довелося затримати, аби вгамувати.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ

Цікаво, що партія "Російський союз Латвії" подала до мерії заявку на проведення акції протесту, але її відмовилися задовольнити, посилаючись на аргументи правоохоронців.

Останні працювали в посиленому режимі, щоб забезпечити порядок. Навіть журналістів не допускали близько до монумента.

Ось цей пам'ятник зносили в Ризі (скріншот: lsm.lv)

Дійшло до того, що закликати збиратися на захист пам'ятника почали в соцмережах. Близько сьомої біля пам’ятника зібралося кілька десятків людей із червоними квітами.

Жіночка кричала "Фашист не пройдет!" (скріншот)

Також до пам’ятника підійшла група молоді з прапорами Латвії і плакатом "Чемодан-вокзал-Россия". Між цими групами час від часу відбувалися суперечки.

Одна жіночка кричала в бік поліцейських "Фашист не пройдет". Вона істерично викрикувала цю фразу і активно жестикулювала.

Поліція після акції поліція повідомила про затримання п’яти осіб за ті чи інші порушення закону про проведення зібрань: невиконання вимог поліції або агресивні коментарі.

Крім того, затримали двох осіб, які незаконно запускали біля пам’ятника дрони, техніку в них вилучили.