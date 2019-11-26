Та сама сукня: Зеленська кардинально вирішила долю "скандального" наряду з Японії

Олена Зеленська вирішила зайнятися благодійністю і передати жовту сукню, яка наробила галасу на інтронізації японського імператора, в якості лота на гала-вечерю фонду Таблеточки. Про це перша леді України повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Та сама жовта сукня, яку я одягала на церемонію інтронізації японського Імператора і яка наробила галасу, послужить добрій справі! Сьогодні, напередодні Всесвітнього дня співчуття, я передаю її як лот для благодійної гала-вечері Tabletochki Giving Tuesday Dinner від @tabletochki_– команди супергероїв, які вже 8 років стоять на захисті діток з онко", — написала дружина президента.

Олена Зеленська в лимонній сукні (instagram.com/olenazelenska_official)

Нагадаємо, що Олена і Володимир Зеленські в жовтні 2019 року відвідали інтронізацію імператора Японії Нарухіто. "Скандальний" наряд першої леді довго обговорювався в мережі. Дружині президента пред'являли неповагу до традицій Японії, згідно з якими жовтий колір можна носити тільки членам імператорської родини. Але, як з'ясувалося пізніше, подібна заборона діяла лише до VIII століття.