ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кіт задушив дитину під Вінницею: нові подробиці трагедії (відео)

STYLERПодії    03.12.2019 - 09:20
Кіт задушив дитину під Вінницею: нові подробиці трагедії (відео)
Під Вінницею кіт задушив дитину (колаж: РБК-Україна)

У Вінницькій області домашній кіт ліг на обличчя дев'ятимісячної дівчинки і задушив її

У Вінницькій області домашній кіт задушив 9-місячну дитину. Трагічний інцидент стався в Липовецькому районі. Мама дівчинки розповіла, що заколисала дитину у візочку на подвір'ї, а сама пішла поратися по господарству. Коли повернулася заглянути в коляску, звідти вистрибнув кіт, а донька вже не дихала. Про подробиці події розповідається в сюжеті ТСН.

Версію жінки підтверджують і інші родичі. Мама викликала сільську фельдшерку і швидку. Вони застали маленьку Сашу в стадії клінічної смерті, врятувати дівчинку не вдалося. Фельдшер впевнена в тому, що саме кіт став причиною смерті дитини.

В поліції розглядають лише одну версію - нещасний випадок. Розтин підтвердив, що дитина померла від механічної асфіксії, але чи міг кіт задушити дитину, вони не підтверджують.

Тим не менш, деякі ветеринари сумніваються. За їх словами, навіть тепло закутана дитина не буде спокійно лежати і задихатися - вона буде вертіти головою, повертатися на бік. А кіт не буде спати, якщо йому незручно.

"Все залежить від величини тварини, а також від того, як дитина був запеленана... Може бути так, що кіт звик, він знав, що це одна сім'я і міг не відреагувати на рухи дитини", - каже ветеринар Іван Левинський, допускаючи, що подібне могло статися.

У Сніжани та Олександра - це перша і довгоочікувана дитина. У молодої жінки була складна вагітність і пологи, але родичі стверджують, що дівчинка народилася здоровою.

У сільській раді сім'ю, що переїхала в село рік тому, характеризують позитивно. Сусіди кажуть, що 22-річна мама любила і дбала про дівчинку. Сніжана знаходиться в стані шоку, біля неї постійно чергує фельдшер.

Під Вінницею кіт задушив дитину (відео: YouTube/ТСН)

Вбивство трирічної дитини в Києві: з'явилося фото другого кілера Ухилився і куля потрапила в дитину: нові подробиці замаху на депутата у Києві
Новини України животныепреступлениясмерть ребенка
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся