Кіт задушив дитину під Вінницею: нові подробиці трагедії (відео)

Під Вінницею кіт задушив дитину (колаж: РБК-Україна)

У Вінницькій області домашній кіт ліг на обличчя дев'ятимісячної дівчинки і задушив її

У Вінницькій області домашній кіт задушив 9-місячну дитину. Трагічний інцидент стався в Липовецькому районі. Мама дівчинки розповіла, що заколисала дитину у візочку на подвір'ї, а сама пішла поратися по господарству. Коли повернулася заглянути в коляску, звідти вистрибнув кіт, а донька вже не дихала. Про подробиці події розповідається в сюжеті ТСН.

Версію жінки підтверджують і інші родичі. Мама викликала сільську фельдшерку і швидку. Вони застали маленьку Сашу в стадії клінічної смерті, врятувати дівчинку не вдалося. Фельдшер впевнена в тому, що саме кіт став причиною смерті дитини.

В поліції розглядають лише одну версію - нещасний випадок. Розтин підтвердив, що дитина померла від механічної асфіксії, але чи міг кіт задушити дитину, вони не підтверджують.

Тим не менш, деякі ветеринари сумніваються. За їх словами, навіть тепло закутана дитина не буде спокійно лежати і задихатися - вона буде вертіти головою, повертатися на бік. А кіт не буде спати, якщо йому незручно.

"Все залежить від величини тварини, а також від того, як дитина був запеленана... Може бути так, що кіт звик, він знав, що це одна сім'я і міг не відреагувати на рухи дитини", - каже ветеринар Іван Левинський, допускаючи, що подібне могло статися.

У Сніжани та Олександра - це перша і довгоочікувана дитина. У молодої жінки була складна вагітність і пологи, але родичі стверджують, що дівчинка народилася здоровою.

У сільській раді сім'ю, що переїхала в село рік тому, характеризують позитивно. Сусіди кажуть, що 22-річна мама любила і дбала про дівчинку. Сніжана знаходиться в стані шоку, біля неї постійно чергує фельдшер.

Під Вінницею кіт задушив дитину (відео: YouTube/ТСН)