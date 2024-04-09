Тот самый классический маковник: разметут в считанные минуты!

В приготовлении классического маковника нет ничего сложного. Но эти вкусности любят как взрослые, так и дети. Приготовьте свежую и невероятно вкусную выпечку к чаю и обрадуйте своих близких.

Как приготовить классический маковник, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт " Блюда ".

Что вам понадобится

Для теста:

Мука - 500 г

Молоко - 1 стакан

Сливочное масло - 100 г

Сахар - 100 г

Желтки - 3 шт.

Яйцо - 1 шт.

Дрожжи сухие - 6 г

Соль - на кончике ножа

Масло для смазки противня

Для начинки:

Мак –- 250 г

грецкий орех - 100 г

Сахар - 100 г

Изюм - 100 г

Масло - 25 г

Мед - 1 ст. ложка

Белок - 1 шт.

Как готовить маковник

Дрожжи разведите в теплом молоке, добавьте 1 ст. ложку сахара и оставьте опару в теплом месте на 10-15 минут, чтобы она подошла.

Разотрите масло с сахаром, добавляя по одному желтку. Затем добавьте опару и начинайте засыпать муку. Замесите тесто. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место, чтобы подошло.

Орехи нужно порубить. Изюм запарить кипятком на 10-15 минут, чтобы он стал мягким. Мак несколько раз запарить кипятком. Отцедить и растереть, добавив сахар.

В кастрюльке растопить масло и мед, добавить мак и немного подогреть. В теплую массу добавить орехи с изюмом. Белок сбить в густую пену и аккуратно ввести в массу.

Тесто разделить на четыре части, раскатать, на каждую выложить начинку и свернуть в рулеты. Разложить на противень, смазанный растительным маслом, и дать еще раз подойти. Смазать рулеты взбитым яйцом и выпекать при температуре 200 градусов 35-40 минут.