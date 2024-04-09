Тот самый классический маковник: разметут в считанные минуты!
В приготовлении классического маковника нет ничего сложного. Но эти вкусности любят как взрослые, так и дети. Приготовьте свежую и невероятно вкусную выпечку к чаю и обрадуйте своих близких.
Как приготовить классический маковник, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт "Блюда".
Что вам понадобится
Для теста:
- Мука - 500 г
- Молоко - 1 стакан
- Сливочное масло - 100 г
- Сахар - 100 г
- Желтки - 3 шт.
- Яйцо - 1 шт.
- Дрожжи сухие - 6 г
- Соль - на кончике ножа
- Масло для смазки противня
Для начинки:
- Мак –- 250 г
- грецкий орех - 100 г
- Сахар - 100 г
- Изюм - 100 г
- Масло - 25 г
- Мед - 1 ст. ложка
- Белок - 1 шт.
Как готовить маковник
Дрожжи разведите в теплом молоке, добавьте 1 ст. ложку сахара и оставьте опару в теплом месте на 10-15 минут, чтобы она подошла.
Разотрите масло с сахаром, добавляя по одному желтку. Затем добавьте опару и начинайте засыпать муку. Замесите тесто. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место, чтобы подошло.
Орехи нужно порубить. Изюм запарить кипятком на 10-15 минут, чтобы он стал мягким. Мак несколько раз запарить кипятком. Отцедить и растереть, добавив сахар.
В кастрюльке растопить масло и мед, добавить мак и немного подогреть. В теплую массу добавить орехи с изюмом. Белок сбить в густую пену и аккуратно ввести в массу.
Тесто разделить на четыре части, раскатать, на каждую выложить начинку и свернуть в рулеты. Разложить на противень, смазанный растительным маслом, и дать еще раз подойти. Смазать рулеты взбитым яйцом и выпекать при температуре 200 градусов 35-40 минут.
Раньше мы писали о том, как готовить кремзлики по-закарпатски.
А еще рассказывали о том, какие вкусные пирожки можно приготовить с черемшей.