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Тот самый классический маковник: разметут в считанные минуты!

Вторник 09 апреля 2024 07:15
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Тот самый классический маковник: разметут в считанные минуты! Как приготовить классический маковник (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В приготовлении классического маковника нет ничего сложного. Но эти вкусности любят как взрослые, так и дети. Приготовьте свежую и невероятно вкусную выпечку к чаю и обрадуйте своих близких.

Как приготовить классический маковник, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт "Блюда".

Что вам понадобится

Для теста:

  • Мука - 500 г
  • Молоко - 1 стакан
  • Сливочное масло - 100 г
  • Сахар - 100 г
  • Желтки - 3 шт.
  • Яйцо - 1 шт.
  • Дрожжи сухие - 6 г
  • Соль - на кончике ножа
  • Масло для смазки противня

Для начинки:

  • Мак –- 250 г
  • грецкий орех - 100 г
  • Сахар - 100 г
  • Изюм - 100 г
  • Масло - 25 г
  • Мед - 1 ст. ложка
  • Белок - 1 шт.

Как готовить маковник

Дрожжи разведите в теплом молоке, добавьте 1 ст. ложку сахара и оставьте опару в теплом месте на 10-15 минут, чтобы она подошла.

Разотрите масло с сахаром, добавляя по одному желтку. Затем добавьте опару и начинайте засыпать муку. Замесите тесто. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место, чтобы подошло.

Орехи нужно порубить. Изюм запарить кипятком на 10-15 минут, чтобы он стал мягким. Мак несколько раз запарить кипятком. Отцедить и растереть, добавив сахар.

В кастрюльке растопить масло и мед, добавить мак и немного подогреть. В теплую массу добавить орехи с изюмом. Белок сбить в густую пену и аккуратно ввести в массу.

Тесто разделить на четыре части, раскатать, на каждую выложить начинку и свернуть в рулеты. Разложить на противень, смазанный растительным маслом, и дать еще раз подойти. Смазать рулеты взбитым яйцом и выпекать при температуре 200 градусов 35-40 минут.

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