Самый бюджетный холодец на праздники: как сделать вкусное блюдо с минимумом денег
Холодец на праздники во многих домах считается традиционным блюдом. В оригинальном рецепте для холодца нужно брать много мясных продуктов и на приготовление уйдет довольно много времени.
Но есть варианты более бюджетного холодца, который можно приготовить, если денег на это блюдо совсем немного. Как сделать такой холодец - читайте ниже.
Бюджетный куриный холодец
Что вам понадобится:
- Куриные лапки - 1 -1,5 кг
- Куриные бедра - 4-5 шт.
- Лук
- Морковь
- Стебель сельдерея
- Сушеный укроп
- Чеснок
- Лавровый лист - 1-2 листочка
- Куркума - 1 ст. ложка
- Душистый и черный перец
- Соль
Способ приготовления:
Куриные лапки заливаем горячей водой и даем немного постоять. Потом очищаем от остатков твердой кожи и хорошо чистим, потом промываем. Когти обрезать не нужно.
Чистые лапки заливаем водой и ставим на огонь. Доводим до кипения, убавляем огонь до небольшого и томим 2 часа. После - лапки из бульона достаем и выбрасываем.
В бульон складываем куриные бедра - помытые и очищенные. Варим холодец еще 2 часа. Лапки достаем и разбираем на кусочки.
После погружаем в бульон овощи, чеснок и специи. Через час процеживаем бульон и заливаем тарелки с мясом. Ставим в холодильник или на холодный балкон - на несколько часов.
Чтобы сэкономить время на приготовлении этого вида холодца, варить его можно в мультиварке.
Быстрый холодец из свинины
Еще одним рецептом холодца, который готовится быстрее обычного и немного дешевле, поделился известный шеф-повар Евгений Клопотенко.
Что вам понадобится:
- Нежирная свинина - 500 г
- Вода - 2 л
- Желатин - 30 г
- Чеснок - 2-4 зубчика
- Душистый перец, лавровый лист, соль
Способ приготовления
Свинину нужно очистить от пленки, нарезать небольшими кусками. Довести до кипения и варить 2-3 минуты, снять пену. Потом воду слить и мясо тщательно промыть.
Снова кладем мясо в кастрюлю, заливаем чистой водой, добавляем 2-3 зубчика измельченного чеснока, душистый перец, лавровый лист и готовим на небольшом огне 1 час. Солим.
Готовое мясо достаем из кастрюли, разбираем на волокна. Выкладываем в специальные формы или тарелки.
В горячий бульон добавляем заранее замоченный и процеженный желатин. Заливаем раствором формы с мясом. Когда остынет - ставим в холодильник на 2-3 часа.
К холодцу можно сделать острый соус: измельчить 2 зубчика чеснока, добавить перец и хрен.
Кстати, ранее мы писали о том, как сделать бюджетный салат из шпротов для новогоднего стола.
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