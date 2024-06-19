Именно столько секунд нужно умывать лицо для эффективного результата

Очистка - важный этап ухода за кожей лица. С него начинаются здоровье и красота кожи. Следует очищать кожу определенное количество секунд для лучшего результата.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Сколько времени очищать лицо

Более длительное очищение означает полностью очистить кожу от избытка жира и грязи, но одним из наибольших преимуществ является то, что более длительное время контакта с кожей дает активным ингредиентам достаточно времени, чтобы проникнуть в кожу.

Очищающие средства с отшелушивающими кислотами, такими как гликолевая или салициловая кислота, будут более эффективными, если их не смыть быстро.

Дерматолог Джереми Брауэр рассказал, что большинство людей умываются в течение 15 секунд, но этого времени недостаточно, чтобы ингредиенты средства действительно активировались.

В идеале люди должны умывать лицо примерно 45-60 секунд. Если вы смоете моющее средство с лица слишком рано, оно не удалит излишки жира и грязи из кожи.

Необходимо использовать теплую воду и мягкое средство. Круговыми движениями вспените средство для умывания на лице. Обратите особое внимание на проблемные зоны.

Умывать лицо нужно утром и вечером.

Снимайте косметику до умывания

Демакияж и умывание - два отдельных этапа очищения. Особенно, если вы наносите макияж в несколько слоев или пользуетесь водостойкими средствами.

Нанося средство для умывания на косметику, вы размазываете ее по лицу вместе с пылью и кожным жиром и забиваем всем этим поры.

Поэтому сначала снимайте макияж с помощью мицеллярной воды, лосьона, крема, молочка, а затем уже умывайтесь.

Контрастные процедуры полезны для кожи, но во всем следует соблюдать меру. Это означает, что не следует начинать умывания с очень горячей или очень холодной воды. Особенно это касается моментов, когда температура кожи существенно отличается от нормальной.

Постарайтесь начинать умывание водой, которая всего на несколько градусов отличается от температуры вашей кожи. А если вы хотите провести контрастное умывание, то отталкивайтесь от начальной температуры очень аккуратно и постепенно, давайте коже привыкнуть к каждому этапу изменений.

К тому же щетки, спонжи и губки хорошо подходят для очищения жирной кожи с усиленным ороговением верхнего слоя.

Если вы используете спонжи или щетки, хорошо промывайте и просушивайте их после каждого использования. Иначе существует риск превратить средство в питомник микробов.