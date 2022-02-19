Найнебезпечніша їжа в світі: ці страви категорично не варто навіть пробувати

Лідерами по незвичайнім та небезпечним стравам є Китай, Японія і деякі африканські країни. Там в їжу вживають навіть те, що в Європі людям і в голову б не прийшло.

У Китаї пропонують спробувати отруйних скорпіонів, джмелів, ос - їх нанизують на шпажку як шашлик. Однак отруйними є насправді тільки самки. Але звичайний турист в таких тонкощах не розбирається і залишається тільки сподіватися на обізнаність продавця дивних ласощів.

В Японії дуже популярні страви з отруйних морських мешканців. Найвідоміша - риба фугу. Кухарі проходять спеціальну школу, щоб отримати допуск до приготування цієї страви. Але один незручний рух може призвести до смерті. Подумайте, чи варто ризикувати?

Риба фугу

Але не тільки у фуги така страшна отрута. Схожа є у гігантської медузи, яку також готують у Китаї та Японії.

А ще в отруйної жаби Бика - її частини тіла готують в Намібії. І до речі, у французьких жаб'ячих лапках можуть міститися небезпечні токсини.

У Кореї готують восьминога. Назвати це стравою складно, оскільки його подають живим. М'ясо восьминога безпечне для здоров'я, але вживання такого делікатесу може привести до смертельного результату.

Виявляється, майже 9000 осіб щорічно гинуть, вдавившись щупальцями, що звиваються. Вони присмоктуються до стравоходу і носоглотки, перекриваючи доступ повітря.

Не менш небезпечні й різні рослини, яким хочуть полоскотати свої нерви гурмани. Наприклад, на Ямайці їдять фрукт акі. Він отруйний до свого дозрівання або поки його не відварять у воді.

Фрукт акі

А в Африці борошно роблять з кореня маніоки. У цій рослині міститься велика кількість синильної кислоти, але в інших частинах. Якщо ця кислота потрапить в організм людини, вона помре.

На Сардинії є стародавнє блюдо пастухів, яке вважається одним з найнебезпечніших у світі. Це сир Касу марцу - у перекладі означає "гнилий сир".

Він відрізняється своїм ароматом і міцністю, а ще тим, що в ньому живуть справжні личинки мух. Сир роблять з овечого молока, а потім ставлять на відкритому повітрі. І чекають, поки сирні мухи почнуть відкладати в нього свої яйця.

Сир Касу марцу

Деякі гурмани готові їсти Касу марцу разом з личинками. Але цінителі делікатесу кажуть, що при вживанні сиру треба берегти очі.

Личинки можуть вистрибувати з нього на висоту 15 см, тому його накривають щільним папером в процесі вживання. Або ж замотують в пакет, щоб личинки через нестачу повітря покинули сир.

Цей сир вже давно заборонений до продажу, бо може викликати алергію, отруєння або ж інші небезпечні захворювання. І личинки можуть запросто просвердлити стінки кишечника людини наскрізь.

Пастухи на Сардинії виготовляють його кустарним способом, через те, що він вважається сильним афродизіаком. Він має попит у туристів і його можна знайти на будь-якому місцевому урочистому заході.