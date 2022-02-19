Самая опасная еда в мире: эти блюда категорически не стоит даже пробовать

Страсть к чему-то новому и необычному толкает людей на разные опрометчивые поступки. И одним из таких поступков - пробовать неожиданную и странную еду. Особенно в туристических поездках по разным странам.
Но не всякие блюда являются безопасными. Что категорически нельзя даже пробовать - читайте ниже.
Лидерами по самым необычным и опасным блюдам являются Китай, Япония и некоторые африканские страны. Там в пищу употребляют даже то, что в Европе людям и в голову бы не пришло.
В Китае предлагают попробовать ядовитых скорпионов, шмелей, ос - их нанизывают на шпажку как шашлык. Однако ядовитыми являются на самом деле только самки. Но обычный турист в таких тонкостях не разбирается и остается только уповать на осведомленность продавца странного лакомства.
В Японии очень популярны блюда из ядовитых морских обитателей. Самая известная - рыба фугу. Повара проходят специальную школу, чтобы получить допуск к приготовлению этого блюда. Но одно неловкое движение может привести к смерти. Подумайте, стоит ли рисковать?
Рыба фугу
Но не только у фуги такой страшный яд. Похожий есть у гигантской медузы, которую также готовят в Китае и Японии.
А еще у ядовитой лягушки быка - ее части тела готовят в Намибии. И кстати, во французских лягушачьих лапках могут содержаться опасные токсины.
В Корее готовят осьминога. Назвать это блюдом сложно, так как его подают живым. Мясо осьминога неопасно для здоровья, но употребление такого деликатеса может привести к смертельному исходу.
Оказывается, почти 9000 человек ежегодно гибнут, подавившись извивающимися щупальцами. Они присасываются к пищеводу и носоглотке, перекрывая доступ воздуха.
Не менее опасны и различные растения, которым хотят пощекотать свои нервы гурманы. Например, на Ямайке едят фрукт аки. Он ядовит до своего созревания или пока его не отварят в воде.
Фрукт аки
А в Африке муку делают из корня маниоки. В этом растении содержится большое количество синильной кислоты, но в других частях. Если эта кислота попадет в организм человека, он умрет.
На Сардинии есть древнее блюдо пастухов, которое считается одним из самых опасных в мире. Это сыр Касу марцу - в переводе означает "гнилой сыр".
Он отличается своим ароматом и крепостью, а еще тем, что в нем живут настоящие личинки мух. Сыр делают из овечьего молока, а потом ставят на открытом воздухе. И ждут, пока сырные мухи начнут откладывать в него свои яйца.
Сыр Касу марцу
Некоторые гурманы готовы есть Касу марцу вместе с личинками. Но ценители деликатеса говорят, что при употреблении сыра надо беречь глаза.
Личинки могут выпрыгивать из него на высоту 15 см, поэтому его накрывают плотной бумагой в процессе употребления. Или же заматывают в пакет, чтобы личинки из-за недостатка воздуха покинули сыр.
Этот сыр уже давно запрещен к продаже, так как может вызвать аллергию, отравление или же другие опасные заболевания. И личинки могут запросто просверлить стенки кишечника человека насквозь.
Пастухи на Сардинии изготавливают его кустарным способом, так как он считается сильным афродизиаком. Он пользуется спросом у туристов и его можно найти на любом местном торжественном мероприятии.
Напомним, ранее мы писали о том, что названы самые опасные продукты, которые повышают риск рака.
А также рассказывали о том, какая еде может вызвать или усилить артрит.