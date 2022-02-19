Самая опасная еда в мире: эти блюда категорически не стоит даже пробовать

Лидерами по самым необычным и опасным блюдам являются Китай, Япония и некоторые африканские страны. Там в пищу употребляют даже то, что в Европе людям и в голову бы не пришло.

В Китае предлагают попробовать ядовитых скорпионов, шмелей, ос - их нанизывают на шпажку как шашлык. Однако ядовитыми являются на самом деле только самки. Но обычный турист в таких тонкостях не разбирается и остается только уповать на осведомленность продавца странного лакомства.

В Японии очень популярны блюда из ядовитых морских обитателей. Самая известная - рыба фугу. Повара проходят специальную школу, чтобы получить допуск к приготовлению этого блюда. Но одно неловкое движение может привести к смерти. Подумайте, стоит ли рисковать?

Рыба фугу

Но не только у фуги такой страшный яд. Похожий есть у гигантской медузы, которую также готовят в Китае и Японии.

А еще у ядовитой лягушки быка - ее части тела готовят в Намибии. И кстати, во французских лягушачьих лапках могут содержаться опасные токсины.

В Корее готовят осьминога. Назвать это блюдом сложно, так как его подают живым. Мясо осьминога неопасно для здоровья, но употребление такого деликатеса может привести к смертельному исходу.

Оказывается, почти 9000 человек ежегодно гибнут, подавившись извивающимися щупальцами. Они присасываются к пищеводу и носоглотке, перекрывая доступ воздуха.

Не менее опасны и различные растения, которым хотят пощекотать свои нервы гурманы. Например, на Ямайке едят фрукт аки. Он ядовит до своего созревания или пока его не отварят в воде.

Фрукт аки

А в Африке муку делают из корня маниоки. В этом растении содержится большое количество синильной кислоты, но в других частях. Если эта кислота попадет в организм человека, он умрет.

На Сардинии есть древнее блюдо пастухов, которое считается одним из самых опасных в мире. Это сыр Касу марцу - в переводе означает "гнилой сыр".

Он отличается своим ароматом и крепостью, а еще тем, что в нем живут настоящие личинки мух. Сыр делают из овечьего молока, а потом ставят на открытом воздухе. И ждут, пока сырные мухи начнут откладывать в него свои яйца.

Сыр Касу марцу

Некоторые гурманы готовы есть Касу марцу вместе с личинками. Но ценители деликатеса говорят, что при употреблении сыра надо беречь глаза.

Личинки могут выпрыгивать из него на высоту 15 см, поэтому его накрывают плотной бумагой в процессе употребления. Или же заматывают в пакет, чтобы личинки из-за недостатка воздуха покинули сыр.

Этот сыр уже давно запрещен к продаже, так как может вызвать аллергию, отравление или же другие опасные заболевания. И личинки могут запросто просверлить стенки кишечника человека насквозь.

Пастухи на Сардинии изготавливают его кустарным способом, так как он считается сильным афродизиаком. Он пользуется спросом у туристов и его можно найти на любом местном торжественном мероприятии.