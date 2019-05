Наймодніший український гурт випустив космічний альбом

The Maunt (фото: прес-служба групи)

Styler знайомить вас з групою The Maunt, яка точно з'явиться у ваших плейлистах

Чаруюча мелодійність, медитативний настрій, глибокі емоції та мрії про неможливе - все це лежить в основі творчості незалежної модерн-рок групи The Maunt. На рахунку музикантів вже чотири міні-альбоми і випущений днями "False Restraints".

The Maunt (фото: прес-служба групи)

Помітно "обтяжені" The Maunt на "False Restraints" роблять значний крен у бік індастріалу і жорсткого електронного звучання. У релізі проявляються силуети Трента Резнора і його групи Nine Inch Nails, Massive Attack, How to Destroy Angels, Tool, Skinny Puppy і Ріса Фулбера (Front Line Assembly, Conjure One).

На торішньому "Escape EP" група перебувала в пошуку - пронизливі ліричні композиції змінювалися бадьорим альтернативним роком. Свіжий реліз, навпаки, вивірений і цілісний. Він куди більш похмурий і різкий, заряджений потужною енергією. У цьому концентрованому сплаві емоцій - особисті і приватні історії. У "Message" і "Blackout" - діалог з внутрішнім Я, тонкий зв'язок з минулим, розмиті образи близьких людей, осмислення себе і власних цінностей. Разом з тим, "Message / Revision" і "Blackout / Revision" - немов альтернативні реальності цих пісень.

The Maunt (фото: прес-служба групи)

Місце дії нового альбому - космічні простори. Вічна тема зіткнення людини з незвіданим - і страх, і одночасно тяга до пізнання.

"У нашого послання є й інша сторона. Якщо відволіктися від внутрішніх переживань і рефлексій, новий міні-альбом постає ідеальним саундтреком до подорожі. Ми просто занурюємося у фантазії. Мені цікаво робити музику, яку можна візуалізувати. Так ми створюємо свою історію... Набір образів. Як дрейф по несвідомому", - каже ідеолог The Maunt Алекс Форст.

The Maunt - "False Restraints"

Цікаві факти про групу The Maunt:

Фронтмен групи Алекс Форст не відразу прийшов до музики. Він випускник Києво-Могилянської Академії за спеціальністю "економіка і підприємництво". Після закінчення навчання працював фінансовим аналітиком у великій українській IT компанії у відділі злиттів і поглинань. А вже в 2008 році виїхав до США. Закінчив навчання в Лос-Анджелеській музичній академії (LA music academy)

Алекс також є автором електронного проекту Transcript, який створює музичний супровід для фешн-показів і кіно.

Хлопці великі шанувальники наукової фантастики в літературі і кіно, що особливо знайшло своє відображення в концепції альбому "False Restraints".

Група створює музичний супровід для показів і презентацій сезонних колекцій успішних українських брендів.

В рамках дебютного концерту в 2015 році була презентована тематична капсульна чоловіча колекція одягу з принтами на основі артворку однойменного альбому групи, яка згодом невеликим тиражем була продана в Японію.

Група створила саундтрек до показу Haute Couture в Парижі.

