Наймодніший український гурт випустив космічний альбом

Styler знайомить вас з групою The Maunt, яка точно з'явиться у ваших плейлистах
Чаруюча мелодійність, медитативний настрій, глибокі емоції та мрії про неможливе - все це лежить в основі творчості незалежної модерн-рок групи The Maunt. На рахунку музикантів вже чотири міні-альбоми і випущений днями "False Restraints".
The Maunt (фото: прес-служба групи)
Помітно "обтяжені" The Maunt на "False Restraints" роблять значний крен у бік індастріалу і жорсткого електронного звучання. У релізі проявляються силуети Трента Резнора і його групи Nine Inch Nails, Massive Attack, How to Destroy Angels, Tool, Skinny Puppy і Ріса Фулбера (Front Line Assembly, Conjure One).
На торішньому "Escape EP" група перебувала в пошуку - пронизливі ліричні композиції змінювалися бадьорим альтернативним роком. Свіжий реліз, навпаки, вивірений і цілісний. Він куди більш похмурий і різкий, заряджений потужною енергією. У цьому концентрованому сплаві емоцій - особисті і приватні історії. У "Message" і "Blackout" - діалог з внутрішнім Я, тонкий зв'язок з минулим, розмиті образи близьких людей, осмислення себе і власних цінностей. Разом з тим, "Message / Revision" і "Blackout / Revision" - немов альтернативні реальності цих пісень.
The Maunt (фото: прес-служба групи)
Місце дії нового альбому - космічні простори. Вічна тема зіткнення людини з незвіданим - і страх, і одночасно тяга до пізнання.
"У нашого послання є й інша сторона. Якщо відволіктися від внутрішніх переживань і рефлексій, новий міні-альбом постає ідеальним саундтреком до подорожі. Ми просто занурюємося у фантазії. Мені цікаво робити музику, яку можна візуалізувати. Так ми створюємо свою історію... Набір образів. Як дрейф по несвідомому", - каже ідеолог The Maunt Алекс Форст.
The Maunt - "False Restraints"
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