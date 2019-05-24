ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Відкриття року: популярна українська співачка випустила довгоочікуваний альбом

STYLERЖиття    24.05.2019 - 21:22
Відкриття року: популярна українська співачка випустила довгоочікуваний альбом
Alina Pash (фото: прес-служба співачки)

Alina Pash презентувала свій перший альбом "ПИНТЯ: Гори"

Популярна українська хіп-хоп-виконавець Alina Pash випустила довгоочікуваний дебютний альбом, який отримав назву "ПИНТЯ: Гори".

Чому саме така трохи дивна назва платівки? Пинтя - згідно легенди - такий собі закарпатський Робін Гуд. Він не був "хорошим хлопцем", але завжди боровся за добро. Зараз же Пинтя - головний персонаж містичного закарпатського фольклору.

"Він був моїм давнім предком. Ця розповідь про нього. Цей альбом про мої корені, витоки, рідних місцях. Адже я родом з гір!" - каже артистка.

Відкриття року: популярна українська співачка випустила довгоочікуваний альбом

Alina Pash (фото: прес-служба співачки)

"ПИНТЯ: Гори" - перша частина довгоочікуваного дебютного альбому співачки, яка стала головним відкриттям року на українській сцені в 2018 році. Захоплююча, цілісна історія, сюжет якої співзвучний з історією життя самої Аліни.

Важливою деталлю, яка доповнює загальну картину альбому, стає аксесуар, що зображено на його обкладинці. Це вогняна саламандра. Таких часто можна зустріти на карпатських землях.

"Мій маленький дракон, моє тотемна тварина", - каже Аліна.

Alina Pash – ПИНТЯ Гори

Нагадаємо, що нещодавно ще одна українська зірка хіп-хопу Alyona Alyona потрапила під увагу авторитетного видання The New York Times, яке внесло українську виконавицю до списку 15 найбільш значущих нових артистів Європи.

Раніше ми писали про те, що лідер відомої української рок-групи випустив сольну україномовну пісню.

Не буду собою: чи покине сцену Вакарчук після походу в політику Квітка, яка цвістиме вічно: топ чуттєвих пісень Квітки Цісик
Новини України музыка
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся