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Самая модная украинская группа выпустила космический альбом

STYLERЖизнь    27.05.2019 - 21:45
Самая модная украинская группа выпустила космический альбом
The Maunt (фото: пресс-служба группы)

Styler знакомит вас с группой The Maunt, которая точно появится в ваших плейлистах

Завораживающая мелодичность, медитативное настроение, глубокие эмоции и мечты о невозможном - все это лежит в основе творчества независимой модерн-рок группы The Maunt. На счету музыкантов уже четыре мини-альбома и выпущенный на днях "False Restraints".

Самая модная украинская группа выпустила космический альбом

The Maunt (фото: пресс-служба группы)

Заметно "утяжеленные" The Maunt на "False Restraints" делают значительный крен в сторону индастриала и жесткого электронного звучания. В релизе проявляются силуэты Трента Резнора и его группы Nine Inch Nails, Massive Attack, How to Destroy Angels, Tool, Skinny Puppy и Риса Фулбера (Front Line Assembly, Conjure One).

На прошлогоднем "Escape EP" группа находилась в поиске - пронзительные лирические композиции сменялись бодрым альтернативным роком. Свежий релиз, напротив, выверенный и цельный. Он куда более мрачный и резкий, заряженный мощной энергией. В этом концентрированном сплаве эмоций - личные и частные истории. В "Message" и "Blackout" - диалог с внутренним Я, тонкая связь с прошлым, размытые образы близких людей, осмысление себя и собственных ценностей. Вместе с тем, "Message / Revision" и "Blackout / Revision" - словно альтернативные реальности этих песен.

Самая модная украинская группа выпустила космический альбом

The Maunt (фото: пресс-служба группы)

Место действия нового альбома - космические просторы. Вечная тема столкновения человека с неизведанным - и страх, и одновременно тяга к познанию.

"У нашего послания есть и другая сторона. Если отвлечься от внутренних переживаний и рефлексий, новый мини-альбом предстает идеальным саундтреком к путешествию. Мы просто погружаемся в фантазии. Мне интересно делать музыку, которую можно визуализировать. Так мы создаем свою историю… Набор образов. Как дрейф по бессознательному", - говорит идеолог The Maunt Алекс Форст.

The Maunt - "False Restraints"

Интересные факты о группе The Maunt:

  • Фронтмен группы Алекс Форст не сразу пришел к музыке. Он выпускник Киево-Могилянской Академии по специальности "экономика и предпринимательство". После окончания обучения работал финансовым аналитиком в крупной украинской IT компании в отделе слияний и поглощений. А уже в 2008 году уехал в США. Закончил обучение в Лос-Анджелесской музыкальной академии (LA music academy)
  • Алекс так же является автором электронного проекта Transcript, который создает музыкальное сопровождение для фешн показов и кино.
  • Парни большие поклонники научной фантастики в литературе и кино, что особенно нашло свое отражение в концепции альбома "False Restraints".
  • Группа создает музыкальное сопровождение для показов и презентаций сезонных коллекций успешных украинских брендов.
  • В рамках дебютного концерта в 2015 году была презентована тематическая капсульная мужская коллекция одежды с принтами на основе артворка одноименного альбома группы, которая впоследствии небольшим тиражом была продана в Японию.
  • Группа создала саундтрек к показу Haute Couture в Париже.

Напомним, популярная украинская хип-хоп-исполнительница Alina Pash выпустила долгожданный дебютный альбом.

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