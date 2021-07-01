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"Найбільш кінчена країна": блогер обізвала Україну і поплатилася за це

Автор: Styler

Сьогодні, 1 липня, блогерша з Одеси з ніком missverona наговорила в мережі багато образ на сторону України через те, що вона не змогла вчасно вилетіти з аеропорту "Бориспіль". Це її настільки розлютило, що дівчина назвала Україну "самої конченной країною".

Відео її Instagram-stories опублікував Telegram-канал "Україна в шоці".

"Україна - найбільш кінчена країна, яка тільки може бути", - сказала вона.

Вона також не задоволена ставленням працівників аеропорту і авіакомпанією "МАУ". Стільки негативу вона виплеснула в онлайн через те, що її рейс затримали на 4 години, і їй довелося чекати в аеропорту не 2, а 6 годин.

Дівчині також не сподобалося ставлення працівників аеропорту, вона заявила, що знаходиться в "самому кінченому аеропорту самої кінченої країни". Такими ж словами вона назвала і авіакомпанію "МАУ". Все це через те, що її рейс затримали на 4 години і їй довелося чекати в аеропорту не 2, а цілих 6 годин.

Після цього вона записала ще одне відео, в якому вже почала виправдовуватися за свої висловлювання. Дівчина говорила, що не так висловилася.

"Україна - норм, а люди - ні. Одеса - любов! І люди в ній теж", - написала блогерша.

Далі користувачі мережі засипали її гнівними коментарями. І вона зняла наступне відео, в якому заявила, що не просить вибачення. Вона зазначила, що багато їй просто заздрять.

"В моєму обличчі більше грошей, ніж ви заробляєте за рік, бідні і жалюгідні у*бани", - написала вона.

При цьому вона почала скаржитися на те, що їй стали погрожувати.

Нагадаємо, 1 липня в "Борисполі" масово затримували рейси, які прямували до Туреччини. Ймовірно, блогерша теж летіла на відпочинок.

Ми також писали про те, що в Рівному блогерша роздяглася прямо в тролейбусі.

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