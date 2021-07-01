"Самая конченная страна": блогер обозвала Украину и поплатилась за это

"Украина - самая конченная страна, которая только может быть", - сказала она.

Она также недовольна отношением работников аэропорта и авиакомпанией "МАУ". Столько негатива она выплеснула в онлайн из-за того, что ее рейс задержали на 4 часа, и ей пришлось ждать в аэропорту не 2, а 6 часов.

Девушке также не понравилось отношение работников аэропорта, она заявила, что находится в "самом конченному аэропорта самой конченной страны". Такими же словами она назвала и авиакомпанию "МАУ". Все это из-за того, что ее рейс задержали на 4:00, и ей пришлось ждать в аэропорту не 2, а целых 6:00.

После этого она записала еще одно видео, в котором уже начала оправдываться за свои высказывания. Девушка говорила, что не так выразилась.

"Украина - норм, а люди - нет. Одесса - любовь! И люди в ней тоже", - написала блогерша.

Далее пользователи сети засыпали ее гневными комментариями. И она сняла следующее видео, в котором заявила, что не просит прощения. Она отметила, что многие ей просто завидуют.

"В моем лице больше денег, чем вы зарабатываете за год, бедные и жалкие у*баны", - написала она.

При этом она начала жаловаться на то, что ей стали угрожать.