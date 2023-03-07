В России мать оккупанта начала искать своего сына только тогда, когда у нее закончились деньги (видео)

В России мать мобилизованного приступила к поискам своего сына только после того, как ей перестали поступать за него выплаты. До этого, по словам женщины, она была спокойная, хотя все равно не знала, где ее сын.

"Связи нет, но я была спокойна"

В сети распространилось видео, где мать российского оккупанта жалуется, что ищет своего сына. Она говорит, что связи с ним уже давно нет. Однако причиной для активных поисков стало не естественное материнское беспокойство, а отсутствие выплат за сына.

По словам россиянки, пока деньги были, она понимала, что сын в строю.

"Я была спокойна, хоть и связи не было. Но за другие месяцы мне выплаты не пришли. Тогда я начала звонить по телефону в военкомат. Их тоже удивило, почему выплат нет. Я ездила в Москву, в Министерство обороны. Там они тоже удивлены, что я ищу сына и нет выплат", - сказала мать мобилизованного.

Женщина родом из Владимирской области, недалеко от Москвы. Однако, судя по обшарпанным стенам здания на ее фоне, даже вблизи столицы России условия для жизни не самые лучшие.

В таком случае можно предположить, что на отыскание своего сына россиянка может не надеяться. Вряд ли диктаторы у власти будут беспокоиться о людях, ведь не могут даже стены отремонтировать.

Напомним, что вчера в сеть попало видео казни украинского военного россиянами. Последними словами защитника стали: "Слава Украине!" После этого прозвучала канонада выстрелов.