В России мать оккупанта начала искать своего сына только тогда, когда у нее закончились деньги (видео)
В России мать мобилизованного приступила к поискам своего сына только после того, как ей перестали поступать за него выплаты. До этого, по словам женщины, она была спокойная, хотя все равно не знала, где ее сын.
Видео с "взволнованной" россиянкой распространилось в социальных сетях.
"Связи нет, но я была спокойна"
В сети распространилось видео, где мать российского оккупанта жалуется, что ищет своего сына. Она говорит, что связи с ним уже давно нет. Однако причиной для активных поисков стало не естественное материнское беспокойство, а отсутствие выплат за сына.
По словам россиянки, пока деньги были, она понимала, что сын в строю.
"Я была спокойна, хоть и связи не было. Но за другие месяцы мне выплаты не пришли. Тогда я начала звонить по телефону в военкомат. Их тоже удивило, почему выплат нет. Я ездила в Москву, в Министерство обороны. Там они тоже удивлены, что я ищу сына и нет выплат", - сказала мать мобилизованного.
Женщина родом из Владимирской области, недалеко от Москвы. Однако, судя по обшарпанным стенам здания на ее фоне, даже вблизи столицы России условия для жизни не самые лучшие.
В таком случае можно предположить, что на отыскание своего сына россиянка может не надеяться. Вряд ли диктаторы у власти будут беспокоиться о людях, ведь не могут даже стены отремонтировать.
Напомним, что вчера в сеть попало видео казни украинского военного россиянами. Последними словами защитника стали: "Слава Украине!" После этого прозвучала канонада выстрелов.
Стало известно, что бойца из видео узнала его сестра по голосу и манере курить.
Мы также рассказывали, как 73-летний мужчина в Осло не дает россиянам спать, включая звук сирены на колонках.