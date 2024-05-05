ua en ru
Вс, 05 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Салат "Подсолнух" на Пасху: это быстрое и сытное блюдо станет украшением вашего стола (видео)

Воскресенье 05 мая 2024 07:15
UA EN RU
Салат "Подсолнух" на Пасху: это быстрое и сытное блюдо станет украшением вашего стола (видео) Быстрый салат, когда гости уже на пороге (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

На Пасху и другие праздники всегда хочется приготовить что-то не только вкусное, но и эффектное. И если вы ищете рецепт сытного и красивого салата - попробуйте приготовить "подсолнух" с грибами, кукурузой и куриным филе.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом салате на своей странице в Instagram рассказала фуд-блогерша с ником MariiAm.

Для приготовления салата "подсолнух" вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 300 граммов шампиньонов
  • 1 луковица
  • 1 куриное филе
  • 4 яйца
  • 150 граммов твердого сыра
  • оливка
  • 1 банка кукурузы
  • чипсы
  • майонез.

Начнем приготовление. Отварите филе и яйца (отдельно). Затем обжарьте грибы и лук, натрите сыр и начинайте собирать салат. Он очень быстро готовится, но выглядит невероятно эффектно.

Сначала выложите нарезанное филе, смажьте первый слой майонезом. Затем равномерно распределите грибы с луком и сделайте еще одну "сеточку" из соуса. Далее выкладывайте сыр, снова майонез.

Затем добавить нарезанные белки и еще один тонкий слой соуса. А сверху посыпьте салат натертыми желтками. После этого равномерно разложите кукурузу и оливки (как показано на видео ниже).

И затем добавьте "подсолнуху" лепестков - края салата украсьте чипсами. На этом все, быстрое и сытное блюдо, которое удачно подойдет на праздник и просто так, готово.

Напомним, недавно мы уже рассказывали, чем накрыть паску или десерт, чтобы не испортить глазурь.

Кроме того, ранее стало известно,что категорически запрещено делать и есть на Пасху.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пасха Рецепты Салаты
NEWS
Штрафы для уклонистов: какие суммы сейчас и на сколько их повысят
Штрафы для уклонистов: какие суммы сейчас и на сколько их повысят