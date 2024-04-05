Салат "минутка" на Пасху и просто так. Настоящая феерия вкуса всего из 5 продуктов

В канун Пасхи, которую православные верующие будут отмечать 5 мая, хозяйки начинают планировать список блюд, которыми украсят праздничный стол. И если вы в поисках нового рецепта сытного и простого салата - присмотритесь к варианту, которым поделилась фуд-блогерша с ником "Zhuravka Ksu".
Как приготовить салат "минутка" всего из 5 ингредиентов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым девушка поделилась в Instagram.
Для приготовления блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:
Начнем приготовление. Ветчину или буженину нарежьте кубиками. Так же нарежьте и сыр.
Как приготовить сытный салат (скриншоты).
Затем займитесь оливками. Их нужно разрезать пополам. Смешайте все продукты, добавьте измельченный чеснок и майонез. Перемешайте и подавайте салат на стол.
Салат на Пасху – простой рецепт (скриншот)
По желанию вы можете добавить немного острого перца. А если вам не хватает овощей в этом салате - попробуйте нарезать еще и болгарский перец, он отлично подойдет к сыру и ветчине.
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