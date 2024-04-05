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Салат "минутка" на Пасху и просто так. Настоящая феерия вкуса всего из 5 продуктов

Простой праздничный салат (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В канун Пасхи, которую православные верующие будут отмечать 5 мая, хозяйки начинают планировать список блюд, которыми украсят праздничный стол. И если вы в поисках нового рецепта сытного и простого салата - присмотритесь к варианту, которым поделилась фуд-блогерша с ником "Zhuravka Ksu".

Как приготовить салат "минутка" всего из 5 ингредиентов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым девушка поделилась в Instagram.

Для приготовления блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 200 граммов ветчины или буженины
  • 180 граммов твердого сыра
  • 1 банка черных оливок без косточки
  • 2 зубчика чеснока
  • майонез - по вкусу.

Начнем приготовление. Ветчину или буженину нарежьте кубиками. Так же нарежьте и сыр.

Как приготовить сытный салат (скриншоты).

Затем займитесь оливками. Их нужно разрезать пополам. Смешайте все продукты, добавьте измельченный чеснок и майонез. Перемешайте и подавайте салат на стол.

Салат на Пасху – простой рецепт (скриншот)

По желанию вы можете добавить немного острого перца. А если вам не хватает овощей в этом салате - попробуйте нарезать еще и болгарский перец, он отлично подойдет к сыру и ветчине.

 

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