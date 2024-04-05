Салат "минутка" на Пасху и просто так. Настоящая феерия вкуса всего из 5 продуктов

Для приготовления блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:

200 граммов ветчины или буженины

180 граммов твердого сыра

1 банка черных оливок без косточки

2 зубчика чеснока

майонез - по вкусу.

Начнем приготовление. Ветчину или буженину нарежьте кубиками. Так же нарежьте и сыр.

Как приготовить сытный салат (скриншоты).

Затем займитесь оливками. Их нужно разрезать пополам. Смешайте все продукты, добавьте измельченный чеснок и майонез. Перемешайте и подавайте салат на стол.

Салат на Пасху – простой рецепт (скриншот)

По желанию вы можете добавить немного острого перца. А если вам не хватает овощей в этом салате - попробуйте нарезать еще и болгарский перец, он отлично подойдет к сыру и ветчине.