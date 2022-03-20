Цукрова катастрофа РФ в одному відео. Попереду - м'ясний і молочний апокаліпсис

"У Чорнобаївку цукор привезли", - жартують в мережі в підписах до цих кадрів.

Це черга із сотні людей до машини з цукром.

Бонусом, ще одна битва за цукор в російському Ашані. Співробітники магазину знають наперед, що зараз буде шоу, тому викочують візок з цукром зі складу і вмикають камери.

Після цукру буде м'ясо і молоко

Як повідомляє білоруський опозиційний канал Nexta, справа навіть не в підвищенні цін, а в повному зникненні цукру на внутрішньому ринку.

"Насіння для буряка білоруси купують в ЄС. Цього року відділ закупівель концерну "Белгоспищепром" не встиг привезти їх у достатній кількості - закупили не більше 15-20% необхідного для посівної. У Росії ситуація ще гірша", - йдеться в повідомленні.

Відсутність цукру на внутрішньому ринку - це ще й відсутність всіх видів кондитерських виробів, а також повна відсутність виробництва лимонної кислоти і патоки, відсутність дешевого корму для великої і дрібної рогатої худоби, і як наслідок - катастрофічне підвищення цін на м'ясо-молочну продукцію.

Без цукру цілком можна жити і навіть добре виглядати

Якщо серйозно, то згідно з рекомендацією ВООЗ, для повноцінного здорового життя потрібно не більше 25 г чистої сахарози в день (сюди входить будь-який цукор - з фруктів, молока і т. д.).

А в іншому додатковий цукор - чиста шкода для організму. Від нього і старіють, і жиріють, і діабет набувають. Звідси висновок - цукрова криза зробить "велику" націю ще й здоровою. Хоча, допускаємо, що в РФ здобутий в бою цукор пустять... на самогон.