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У РФ цукровий апокаліпсис. Покупці влаштовують масові битви за "білий порошок"

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Росія, Четвер 17 березня 2022 12:52
У РФ цукровий апокаліпсис. Покупці влаштовують масові битви за "білий порошок" Колаж РБК-Україна: у РФ цукровий апокаліпсис
Автор: Світлана Мащенко

У Росії покупці в супермаркетах влаштовують баталії за цукор, змітаючи з полиць "білий порошок" буквально в лічені секунди. Тим часом влада заявляє: проблем з цукром немає, запасів достатньо, а попит... падає.

Дивіться нижче в матеріалі Styler, як цукровий апокаліпсис накриває країну агресора.

Ось так починається ранок в супермаркеті "Магніт" міста Касимов в Рязанській області. Пенсіонери розтягнули всі виставлені пачки протягом двадцяти секунд.

На відео нижче - десятки людей борються за пакети з білим порошком в місті з милою назвою Гусь-Хрустальний Володимирської області.

"Ні, це не зведення з Колумбійських нарковійн. Це звичайний ранок в продуктовому магазині міста Гусь-Хрустальний. Покупці налітають на цукор і змітають все на своєму шляху", - йдеться в підписі відео.

Тим часом, за даними Росстату, минулого тижня цукор подорожчав на 12,8% і став лідером по зростанню цін на продукти.

Мінпромторг же відзначає скорочення попиту на цукор в магазинах.

"Запасів цукру в РФ достатньо, дефіциту не очікується. Ми не очікуємо перебоїв з цукром", - заявив заступник голови відомства.

Раніше ми писали, що в РФ люди в супермаркетах влаштовують бійку за продукти.

Також повідомлялося, що у Росії окупанти виклали букву Z з дитсадківців.

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