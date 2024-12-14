Сагайдачная после выписки из роддома показала, какой сюрприз ее ждал дома (фото)

На днях Анна Сагайдачная сообщила, что во второй раз стала мамой. И теперь звезда "Крепостной" показалась после выписки из роддома и поделилась, какой сюрприз для нее подготовил избранник.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости рассказывает об этом детальнее.
На кадрах можно увидеть трогательную встречу мамы и малыша с семьей. Старший сын Анны уже успел познакомиться с сестренкой, а мужчина актрисы подготовил для нее трогательный подарок. В частности, он украсил комнату розовыми шариками, на которых можно увидеть слова благодарности, а также вес и рост новорожденной.
"Мы дома. Я уже и фото в розовом повыставляла, а мне продолжают в директ писать, что 100% мальчик. Нет, котики. У нас самая нежная девочка, хотя большинство было уверено, что мальчик. Видите, как я вас удивила", - написала в посте Сагайдачная.
Коллеги и фанаты продолжают поздравлять Анну с пополнением в семье. Вот некоторые их комментарии:
Сына Тимура звезда родила в браке с Евгением Третьяком, с которым развелась еще в 2023 году. Однако публично об этом актриса объявила только летом.
Кто сейчас покорил сердце Анны, остается неизвестным, ведь она не комментирует подробности личной жизни. На ее руке можно заметить кольцо, которое очень напоминает обручальное. На этом фоне фаны сплетничают о ее новом возможном браке. Однако ранее Сагайдачная признавалась, что новая любовь пришла в ее жизнь неожиданно.
К слову, Анна Сагайдачная - 35-летняя актриса театра, кино и дубляжа. Она с детства увлекалась музыкой и хореографией, окончила музыкальную школу. После окончания вуза, где Анна получила актерскую специальность, работала аниматором, а дебют звезды в кино случился в 2008 году - в ленте "Родные люди".
Тем временем известная украинская актриса призналась, почему почти не общается с матерью.
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