Сагайдачная после выписки из роддома показала, какой сюрприз ее ждал дома (фото)

Анна Сагайдачная показала себя после родов

На кадрах можно увидеть трогательную встречу мамы и малыша с семьей. Старший сын Анны уже успел познакомиться с сестренкой, а мужчина актрисы подготовил для нее трогательный подарок. В частности, он украсил комнату розовыми шариками, на которых можно увидеть слова благодарности, а также вес и рост новорожденной.

"Мы дома. Я уже и фото в розовом повыставляла, а мне продолжают в директ писать, что 100% мальчик. Нет, котики. У нас самая нежная девочка, хотя большинство было уверено, что мальчик. Видите, как я вас удивила", - написала в посте Сагайдачная.

Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой (фото: instagram.com/annasagaidachnaya) Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Реакция сети

Коллеги и фанаты продолжают поздравлять Анну с пополнением в семье. Вот некоторые их комментарии:

"Пусть у дочери будет счастливая судьба!"

"Поздравляю, Аня! Много молочка и тихих ночей!"

"Растите здоровыми и счастливыми, хорошенькие девочки!"

"Хочу уже скорее вас обнять! Здоровья мамочке и принцессе!"

"Ты уже во второй раз стала мамой, и это невероятно круто! Теперь у тебя настоящая идеальная команда: прекрасный сыночек и маленькая принцесса!"

"Какие вы милые! Доченька - это такое счастье! Поздравляю!"

"Пусть растет вам на радость!"

"Растите здоровенькие, какое это счастье!".

Что известно о личной жизни Анны Сагайдачной

Сына Тимура звезда родила в браке с Евгением Третьяком, с которым развелась еще в 2023 году. Однако публично об этом актриса объявила только летом.

От первого брака у актрисы есть сын Тимур (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Кто сейчас покорил сердце Анны, остается неизвестным, ведь она не комментирует подробности личной жизни. На ее руке можно заметить кольцо, которое очень напоминает обручальное. На этом фоне фаны сплетничают о ее новом возможном браке. Однако ранее Сагайдачная признавалась, что новая любовь пришла в ее жизнь неожиданно.

Анна Сагайдачная после развода стала мамой во второй раз (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

К слову, Анна Сагайдачная - 35-летняя актриса театра, кино и дубляжа. Она с детства увлекалась музыкой и хореографией, окончила музыкальную школу. После окончания вуза, где Анна получила актерскую специальность, работала аниматором, а дебют звезды в кино случился в 2008 году - в ленте "Родные люди".