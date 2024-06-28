"Рюмка водки" теперь только на столе: Spotify удалил страницы сразу нескольких российских певцов

В списке удаленных артистов - персоны, против которых США и ЕС ввели санкции. Среди них - Григорий Лепс, Шаман, Олег Газманов, Чичерина, Полина Гагарина и группа "Любе".

На данный момент, при вводе псевдонима артиста в поиске, его страницу не показывает. Остались плейлисты с их именами, однако прослушать треки не получится.

Плейлисты с песнями Лепса и Гагариной у Spotify (Скриншоты)

Напомним, что в марте 2022 года платформа заявила, что останавливает свою деятельность в России. Сразу после начала полномасштабного вторжения сервис закрыл свои офисы в стране-агрессоре. В декабре 2023 года Spotify подал заявку на ликвидацию российского юридического лица и полностью прекратил работу в РФ.

Также в октябре 2023 года аккаунты певцов-путинистов Газманова и Лепса были взломаны. На основное фото страниц проукраинские хакеры поставили изображение Львовского репера Clonnex с антивоенным призывом. На замененных фото стилизованным под кровь шрифтом написано "Stop war in Ukraine". Композиции российских исполнителей на тот момент остались доступны.

Аккаунты Лепса и Газманова в Spotify (Скриншоты)

Кроме того, Олег Газманов, Григорий Лепс, Полина Гагарина и другие поддержали введение российских войск в Украину. Некоторые из них выступали на концерте в Лужниках к годовщине полномасштабного вторжения и в оккупированном Донецке.