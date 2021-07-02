Ринок землі в Україні: скільки коштуватиме один гектар чорнозему

За словами міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка, мінімальна ціна за один гектар чорнозему – 27,5 тисячі гривень. За кожною ділянкою стежитиме Геокадастр та системи моніторингу Міністерства юстиції.

Варто відзначити, що перед угодою купівлі або продажу землі нотаріус буде зобов'язаний перевірити покупця на предмет володіння землею. Буде враховуватися не тільки, скільки землі є у володінні у покупця, але і те, чим володіють його родичі.

У Держгеокадастрі додали, що у відкритому доступі вже є дані про тих, хто володіє землею в розмірі 100 гектарів, які дозволені нормою.

Іноземні громадяни до ринку землі в Україні не допущені. Також заборонені будуть такі угоди для тих, у кого є санкції на покупку землі. Не зможуть купити ділянку землі й ті, хто не зможе пояснити походження своїх коштів на таку покупку.

У першому періоді відкритого ринку землі, який триватиме до 1 січня 2024 року, купувати землю зможуть лише громадяни України, територіальні громади та держава.